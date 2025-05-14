Польща потребує більше іноземців і мова не про українців

На 17-му Європейському економічному конгресі (ЄЕК), що відбувся в Катовіце з 23 по 25 квітня 2025 року, генеральний директор Worksol Group Міхал Солецький наголосив на важливості ролі іноземних працівників у підтримці економічного зростання Польщі. Виступаючи як один зі спікерів на тему «Міграційна політика в Європі. Шанси та загрози, пов'язані з міграцією. Польща як «прифронтова» країна.», Солецький підкреслив зростаючу потребу польського ринку праці у закордонних працівниках з усього світу, особливо з Азії та Латинської Америки. Він зазначив, що приплив кваліфікованих і некваліфікованих працівників з таких країн, як Філіппіни, Індонезія, Колумбія та інших є необхідним для вирішення проблеми нестачі робочої сили в таких ключових галузях, як виробництво, будівництво, гастрономія чи логістика. Солецький також зауважив, що польське суспільство старіє, а молоді поляки часто не хочуть виконувати важку або рутинну роботу, навіть якщо вона добре оплачувана. Те ж саме стосується українців, які вже давно не є “дешевою” робочою силою, а мають все вищі вимоги до роботи і зарплати. При цьому Міхал Солецький підкреслив, що у Польщі усі працівники незалежно від походження чи громадянства мають рівний доступ до ринку праці, а роботодавці залучають іноземців до роботи не через бажання економії коштів, а через велику потребу у працівниках, яку не може покрити місцевий ринок праці. На його думку, майбутнє Польщі це привабливість для працівників з усього світу, яка зумовлена стійким економічним зростанням і сприятливими умовами життя. При цьому залучення має відбуватися у продуманий спосіб, який гарантував би безпеку для польського суспільства.

Про Worksol Group - сімейний бізнес, що став корпорацією

З моменту свого заснування в 2009 році Worksol Group стала ключовим гравцем на міжнародному ринку рекрутингу Польщі. Головний офіс надалі знаходиться у місті Кемпно, що в Великопольському воєводстві. Заснована Міхалом Солецьким агенція завоювала репутацію компанії, яка єднає кваліфікованих і некваліфікованих працівників з різноманітними роботодавцями по всій Польщі. Worksol Group стала надійним партнером як для роботодавців, так і для шукачів роботи, сприяючи міжкультурному працевлаштуванню та роблячи значний внесок у ринок праці Польщі. Маючи мережу власних офісів у Польщі, Японії, ОАЕ, Колумбії, Перу, Узбекистані, а також команду міжнародних рекрутерів, Worksol забезпечує безперебійний процес підбору персоналу, легальне працевлаштування та комплексну підтримку для трудових мігрантів.

Досконалість у підборі персоналу

Worksol Group розпочала свою діяльність у 2009 році як агентство тимчасового працевлаштування під назвою WORKSOL Michał Solecki, спочатку зосередившись на підборі працівників з України та інших країн СНД. З роками агентство розширило сферу своєї діяльності, включивши в неї пошук талантів з Азії, зокрема з Філіппін, Індонезії, В’єтнаму, Бангладеш та Індії, а також з Південної Америки (Колумбія, Болівія, Перу, Венесуела, Аргентина) та навіть Північної Америки (Мексика). До 2019 року Worksol максимально зміцнила свій досвід у підборі іноземних працівників, вирішуючи проблему зростаючого дефіциту робочої сили в економіці Польщі, що швидко розвивається. Прихильність агентства до етичних методів підбору персоналу та законного працевлаштування зробила його кращим вибором як для польських роботодавців, так і для міжнародних шукачів роботи.

Маючи понад 15 років досвіду, Worksol успішно працевлаштувала понад 20 000 працівників у різних галузях, співпрацюючи з такими великими компаніями, як ArcelorMittal Huta Katowice, Mostostal, Budimex, McDonald's, Dragados, Europoles, Stiegelmeyer, Orlen, Boeing та багатьма іншими. Здатність агентства задовольняти потреби як кваліфікованого, так і некваліфікованого ринку праці зробила його універсальним і надійним партнером з підбору персоналу.

Різноманітні можливості працевлаштування для іноземців

Worksol Group спеціалізується на підборі іноземних працівників широкого спектру вакансій у Польщі, як для кваліфікованих, так і для некваліфікованих працівників. Кваліфікованим працівникам агентство допомагає працевлаштуватися в галузях, де існує високий попит на робочу силу:

Зварювання: наприклад, колумбійські зварювальники користуються великим попитом завдяки своїй точності та досвіду, їх часто наймають у таких галузях, як металургія, виробництво вагонів, трамваїв, зварювання турбін вітрогенераторів, нафтопереробна промисловість, кораблебудування.

наприклад, колумбійські зварювальники користуються великим попитом завдяки своїй точності та досвіду, їх часто наймають у таких галузях, як металургія, виробництво вагонів, трамваїв, зварювання турбін вітрогенераторів, нафтопереробна промисловість, кораблебудування. Будівництво: кваліфіковані будівельники та інженери сприяють розвитку інфраструктури Польщі, працюючи над проєктами від житлових будинків до великих промислових об'єктів.

кваліфіковані будівельники та інженери сприяють розвитку інфраструктури Польщі, працюючи над проєктами від житлових будинків до великих промислових об'єктів. Оператори ЧПУ: філіппінські оператори ЧПУ цінуються за свої технічні навички, що забезпечують високу якість виробництва на виробничих підприємствах.

філіппінські оператори ЧПУ цінуються за свої технічні навички, що забезпечують високу якість виробництва на виробничих підприємствах. Інженерія: Фахівці з механічної, електричної та цивільної інженерії залучаються для задоволення потреб зростаючого промислового сектора Польщі, часто це досвідчені інженери з Індії.

Для некваліфікованих працівників Worksol пропонує такі вакансії:

Складські працівники: обробка логістики та інвентаризація в жвавих логістичних центрах Польщі.

обробка логістики та інвентаризація в жвавих логістичних центрах Польщі. Працівники меблевого виробництва: підтримка процесів складання та виробництва на сучасних меблевих фабриках Польщі. Тут велику роль відіграють працівники з Індонезії завдяки своїй лояльності до роботи, спокійному підходу до обов’язків і низькій ротації.

підтримка процесів складання та виробництва на сучасних меблевих фабриках Польщі. Тут велику роль відіграють працівники з Індонезії завдяки своїй лояльності до роботи, спокійному підходу до обов’язків і низькій ротації. Робітники: виконання основних завдань у різних галузях, від сільського господарства до виробництва.

Здатність агентства підбирати кандидатів на посади, що відповідають їхнім навичкам та прагненням, гарантує, що як працівники, так і роботодавці отримають вигоду від продуктивного та плідного партнерства.

Глобальне охоплення та локальний досвід

Стратегія рекрутингу Worksol Group підкріплюється широкою мережею власних офісів як у Польщі, так і за кордоном. У Польщі агентство має п'ять рекрутингових центрів у великих містах — Варшаві, Вроцлаві, Катовіце, Познані та Гдині — що забезпечує охоплення всієї території країни та доступність послуг. Головний офіс в Кемпно служить центральним вузлом, координуючи діяльність та підтримуючи високі стандарти обслуговування.

Визнаючи важливість локалізованої підтримки для іноземних працівників, Worksol відкрив закордонні офіси в стратегічних місцях:

Японія (Токіо): відкритий у 2025 році, цей офіс сприяє більш плавному процесу підбору персоналу серед філіппінців, індусів та індонезійців, які вже працюють в Японії і прагнуть знайти можливості в Європі.

відкритий у 2025 році, цей офіс сприяє більш плавному процесу підбору персоналу серед філіппінців, індусів та індонезійців, які вже працюють в Японії і прагнуть знайти можливості в Європі. ОАЕ (Дубай): цей офіс працює з 2021 року і підтримує в широкому спектрі в основному філіппінських і індійських трудових мігрантів на Близькому Сході, пропонуючи їм шлях до кращих умов праці та вищої якості життя в Польщі.

цей офіс працює з 2021 року і підтримує в широкому спектрі в основному філіппінських і індійських трудових мігрантів на Близькому Сході, пропонуючи їм шлях до кращих умов праці та вищої якості життя в Польщі. Колумбія (Богота): цей офіс Worksol працює вже декілька років, і допомагає охопити регіон працівників з Латинської Америки, які хочуть працювати в Польщі, основні національності рекрутації - колумбійці, болівійці, перуанці, аргентинці, еквадорці, мексиканці.

Ці міжнародні офіси оптимізують процес найму, надаючи локалізовану допомогу з оформленням документів, подачею заяв на візу та культурною орієнтацією, що полегшує переїзд до Польщі.

Рекрутери з країни походження працівника

Однією з відмінних рис Worksol є команда міжнародних рекрутерів. В офісах Worksol працюють люди більше 30 національностей, і це не лише рекрутери та координатори. Українці рекрутують українців, індуси - індусів, і т.п. Краще розуміння ментальності своїх співвітчизників, чесність та відкритість і мова, як ключ - ось основи, які дають плоди. Такий підхід можна продемонструвати на прикладі рекрутерів з Філіпін: Кім Фернандес, Аннафе Амолар, Довн Вінойя. Ці рекрутерки відіграють важливу роль у підтримці філіппінських кандидатів протягом усього їхнього шляху до Польщі. До їхніх обов'язків належать:

Надання інформації: надання детальної інформації про можливості працевлаштування, умови проживання та культурні особливості Польщі.

надання детальної інформації про можливості працевлаштування, умови проживання та культурні особливості Польщі. Підбір вакансій: допомога кандидатам у виборі посад, що відповідають їхнім навичкам, досвіду та кар'єрним цілям.

допомога кандидатам у виборі посад, що відповідають їхнім навичкам, досвіду та кар'єрним цілям. Допомога в отриманні візи та дозволу на роботу: супровід кандидатів у складному процесі отримання польської робочої візи та дозволу, забезпечення дотримання законодавчих вимог.

супровід кандидатів у складному процесі отримання польської робочої візи та дозволу, забезпечення дотримання законодавчих вимог. Допомога після прибуття: зустріч кандидатів після їхнього прибуття до Польщі, допомога в адаптації до нового середовища.

зустріч кандидатів після їхнього прибуття до Польщі, допомога в адаптації до нового середовища. Постійна підтримка: координація з кандидатами після працевлаштування, допомога в оформленні контрактів, тимчасових посвідок на проживання (TRC) та інших документів.

Присутність філіппінських рекрутерів сприяє довірі та культурному взаєморозумінню, що робить Worksol кращим вибором для філіппінських працівників, які шукають можливості за кордоном. Їх багатомовність, включаючи англійську, філіппінську та тагальську мови, забезпечує чітку комунікацію та індивідуальний підхід. Такий підхід компанія має і до решти національностей.

Законні та прозорі практики працевлаштування

Worksol Group дотримується етичних принципів рекрутингу, гарантуючи, що всі працівники працевлаштовані законно та прозоро. Агентство дотримується польського трудового законодавства, щоб забезпечити відповідність міжнародним нормам. Всі виплати заробітної плати працівникам здійснюються через польські банківські рахунки, що гарантує прозорість і безпеку. Агентство також допомагає в отриманні дозволів на роботу та віз, при цьому роботодавці, як правило, відповідають за ініціювання процесу подачі заявки на дозвіл на роботу. Після отримання польської національної візи, необхідної для більшості громадян країн, що не входять до ЄС, працівники, які бажають залишитися в Польщі на термін більше одного року, повинні подати заявку на отримання тимчасового дозволу на проживання, в чому також допомагає юридичний відділ Worksol.

Польща: країна можливостей

Польща виділяється як найшвидше зростаюча економіка в Європейському Союзі з низьким рівнем безробіття (3,5%) та процвітаючим ринком праці. Хоча зарплати в Польщі можуть бути дещо нижчими, ніж у Західній Європі, вартість життя тут теж нижча, що забезпечує вищу його якість. Жвава культура, сучасна інфраструктура та безпечне середовище роблять країну привабливим місцем для трудових мігрантів. Наприклад, для філіппінців спільна католицька спадщина та широке використання англійської мови (яка є державною на Філіппінах) в професійному середовищі ще більше полегшують перехід, сприяючи відчуттю культурної спорідненості.

Залежність польської економіки від іноземних робітників зросла в останні роки, особливо в умовах старіння населення та скорочення кількості дорослих працездатного віку. Worksol Group відіграє важливу роль у вирішенні цієї демографічної проблеми, залучаючи азіатських, латиноамериканських та європейських працівників, які приносять на польський ринок праці різноманітні навички та сильну робочу етику. Так, у 2018 році азіатські працівники становили приблизно 4% робочої сили Польщі, але ця цифра продовжує динамічно зростати щороку.

Виклики та рішення

Незважаючи на успіхи, Worksol Group усвідомлює виклики, з якими стикаються трудові мігранти, зокрема потенційну експлуатацію з боку недобросовісних агентств. У 2024 році розслідування Al Jazeera висвітлило проблеми з деякими мережами з підбору персоналу, які стягували надмірні комісії з філіппінських працівників за роботу, яка так і не була надана. Worksol активно дистанціюється від таких практик, підкреслюючи свою прихильність до прозорості та дотримання законодавства. Суворі процедури перевірки агентства та співпраця з акредитованими партнерами гарантують захист кандидатів від експлуатації.

Крім того, Worksol долає культурні та мовні бар'єри, надаючи комплексну підтримку, включаючи програми культурної орієнтації. Рекрутери агентства відіграють ключову роль у допомозі працівникам подолати ці виклики, забезпечуючи їхню плавну інтеграцію в польське суспільство.

Worksol Group запрошує жити і працювати в Польщі

Worksol Group зарекомендувала себе як джерело можливостей для іноземних працівників, які прагнуть побудувати кар'єру в Польщі. Завдяки розгалуженій мережі офісів, відданим рекрутерам та прихильності до етичних практик, агентство позитивно змінило життя тисяч іноземців, водночас задовольняючи потреби Польщі в робочій силі. Під керівництвом Міхала Солецького Worksol продовжує відстоювати важливість мігрантів для економічного зростання Польщі, як було підкреслено на Європейському економічному конгресі 2025 року. У міру подальшого процвітання польської економіки Worksol Group залишається лідером у сфері міжнародного рекрутингу, налагоджуючи культурні зв'язки та створюючи можливості для кращого майбутнього. Будучи міжнародно орієнтованою, агенція також запрошує до контакту українців, які шукають роботу в Польщі. На момент публікації Worksol має відкритий набір працівників великої мережі супермаркетів (склади), широкий вибір вакансій на меблевих фабриках і зарплатою 60000 грн - 90000 грн на місяць тощо. Усі контакти можна знайти на сайті агенства.