Інтерфакс-Україна
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11:25 13.05.2025

Ландшафт, що має душу: як українська компанія EVA формує нову культуру простору

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Ландшафт, що має душу: як українська компанія EVA формує нову культуру простору

У світі, де бетон усе частіше витісняє зелень, існують ті, хто повертає природі її гідне місце — з душею, смаком і любов’ю до простору. Саме так працює українська компанія EVA Ландшафт, яка вже понад 20 років створює сади, парки, бульвари й дендропарки, що надихають.

Це не просто озеленення. Це — мистецтво формування атмосфери. Команда EVA вміє побачити майбутній простір ще до посадки першого дерева — і створити з нього емоцію, яку хочеться проживати щодня.

150 гектарів життя
Під Києвом, на території понад 150 га, розташований один із найбільших українських розсадників. Тут зростають тисячі дерев і кущів, серед яких — унікальні крупноміри, рідкісні породи, хвойні красені й листяні велети. У компанії завжди в наявності понад 100 тисяч дерев, готових до пересадки й нової історії.

Від UNIT.City до ЗООпарку в Харкові

У портфоліо EVA — понад сотень реалізованих проєктів по всій Україні. Це й знакові урбаністичні простори, як-от Контрактова площа в Києві, парк Гейдара Алієва, бульвари у Вінниці чи вокзальна площа. Це й масштабні зелені рішення для ЖК Кандинський в Одесі, бізнес-центрів у Києві, шкіл, дитсадків, комерційних об’єктів.

Один із найяскравіших кейсів — оновлення дендропарку «Софіївка» в Умані, де EVA підібрала асортимент для нової частини й забезпечила поставку всіх рослин. А ще — зелений дах клініки «Оберіг», озеленення рекреаційного комплексу Selfish Club, UNIT.City та заводу Арсенал??? де було реалізовано підземне крапельне зрошення на всій території.

Від проєкту — до живої краси
EVA не просто садить рослини — вона створює середовище. Компанія виконує повний цикл: від концептуального дизайну і експертизи — до реалізації благоустрою, озеленення дахів і систем зрошення.
Кожен проєкт — це персональна історія клієнта, яку EVA розповідає мовою природи.

Партнери — найкращі у своїй справі
Серед тих, хто обирає EVA, — ландшафтні бюро KOTSIUBA, архітектурні студії АЇММ, Студії Пашенько, AVG group, девелопери A Development, міжнародні компанії, приватні інвестори. Це доказ того, що EVA вміє працювати на рівні найвищих стандартів.

Простір, що торкається серця
Якщо запитати засновницю бренду, що саме вони продають, вона відповість: «Ми не продаємо дерева — ми створюємо настрій. Ми не озеленюємо — ми оживляємо простір, де людина почувається вдома.»

І в цьому — уся суть EVA.
 

 

Теги: #ландшафт #eva

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