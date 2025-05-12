ТОП-інструментів для обрізки дерев і догляду за садом: що краще вибрати

Цвітіння саду, його урожайність і плодоношення - все це залежить від сонця, світла і повітря. Щоб забезпечити їхній доступ, потрібен регулярний і правильний догляд за садом, який включає в себе обрізку гілок.

Професійна обрізка дерев допомагає сформувати сильні і здорові пагони, формує правильну крону, полегшує збір урожаю.

Щоб виконати обрізку швидко і якісно, необхідно мати хороший садовий інструмент.

Які інструменти актуальні для догляду за садом

При невеликій кількості дерев в саду, цілком можна обійтись ручними інструментами: ножицями, секаторами, пилками-ножівками. Проте, набагато легше працювати, якщо купити якісний інструмент для догляду за садом. Продуктивний садовий інструмент відразу полегшить роботу, оскільки знімає фізичне навантаження з користувача.

Найбільш популярні і найкращі інструменти для обрізки дерев - це кущоріз, садова пилка, сучкоріз, секатор ручний або акумуляторний, а також ланцюгові пилки різного типу.

За типом живлення інструменти для дачників поділяються на три види: бензинові, електричні і акумуляторні.

Бензинові моделі вважаються найпотужнішими. Крім того, в них є вагома перевага: автономна робота. Проте, ці пристрої потребують заправки паливом, обслуговування, правильного догляду. Електричні мережеві інструменти для саду - легкі і зручні в користуванні. Єдиний їхній мінус - це кабель, який прив’язує користувача до розетки і не дає відійти далеко. Акумуляторні садові інструменти - це найсучасніший вибір для дачі. Вони мобільні, працюють без кабелю, без заправки паливом. Сучасні батареї мають хороший запас потужності.

Husqvarna - один з найпопулярніших виробників інструментів для садових робіт

Одним з найкращих рішень для вашого саду, дачі та присадибної ділянки є садова техніка Husqvarna. Вона поєднує в собі потужність, якість і зручність у використанні.

ТОП- інструменти для саду Husqvarna, які необхідні для обрізки дерев і садових робіт:

Husqvarna 120iTK4 - акумуляторна пилка на телескопічній штанзі. З нею зручна обрізка гілок навесні без використання драбини. Husqvarna 525PT5S - бензинова штангова пила для професійної обрізки на висоті. Дозволить легко спиляти товсті гілки, не користуючись драбиною. Husqvarna 215iHD45 КІТ - акумуляторні садові ножиці (акумуляторний кущоріз). Для обрізання тонких гілок (2-2.5 см в діаметрі), пагонів кущів, квітів, естетичне формування живоплоту. Husqvarna 122HD60 - бензиновий кущоріз, тиха та легка модель. Робить рівний і швидкий зріз, формує елементи ландшафту. Husqvarna 353 - професійна бензинова пилка для інтенсивних робіт. З нею легко виконати обрізку грубих гілок, валку старих дерев чи розкряжування. Husqvarna 120 Mark II - надійна бензопила для домашнього використання. Кращий інструмент для саду, а також для різних побутових робіт.

Важливі поради дачникам

Обрізка дерев буває трьох видів:

Санітарна (знищення місць накопичення шкідників і паразитів).

Оздоровча (видалення старих, слабих і хворих гілок.

Формувальна (надання дереву гармонійного вигляду, формування крони, дизайн живоплоту).

Варто дотримуватися певних правил про те, як доглядати за садом і виконувати обрізку.

1. Правильні сезони для обрізки:

Весною (березень-квітень) - період для санітарної та формувальної обрізки. Робимо це до того, як піде активний сокорух (особливо, у кісточкових дерев).

Восени (жовтень-листопад) - час для оздоровчої обрізки (видалення сухих та хворих гілок на зиму).

2. Правильно підібрані інструменти, які ідеально підходять для поставлених завдань:

Для обрізки на висоті - телескопічні пилки або сучкорізи (наприклад, Husqvarna 120iTK4).

Для формування акуратної живої огорожі з кущів та живоплоту - кущорізи (Husqvarna 115iHD45).

Для точкової роботи добре підійдуть ручні секатори з редуктором або невеликі садові пилки.

3. Догляд за садовою ділянкою має бути комплексним і включати:

Дерева - всі три види обрізки (санітарна, оздоровча і формувальна, а також регулярна обробка від шкідників.

Кущі - формування крони, підживлення.

Газон - регулярне скошування трави, аерація і скарифікація, підживлення і підсіювання.

Живопліт - для акуратного дизайну слід формувати його з обох боків кожного року навесні.

І ще декілька важливих порад:

Не слід обрізати дерево фанатично і багато за один раз. Це перевантажує його. Оптимально - це видалити не більше 25-30% крони.

Старі дерева потрібно проріджувати. Робимо це поступово, за 2-3 роки, щоб не спровокувати хвороби.

Садові інструменти - не медичні, проте вони теж потребують чистоти і дезінфекції, щоб не поширювати грибкові хвороби і бактерії. Їхні ріжучі частини потрібно протирати спиртом або розчином марганцівки після кожного дерева або куща.

Гострота ріжучого леза дуже важлива. Гострий зріз завжди чистіший і загоюється швидше. А тупі ріжучі частини «рвуть» гілки, дозволяючи інфекції і бактеріям вкоренитися в них.

Засобами захисту нехтувати не слід. Такі елементарні речі, рукавички, захисні окуляри, каска здатні зберегти вам здоров’я, а подекуди - і життя.

Також пам’ятайте про те, що садовий інструмент, який ставимо на зберігання на зиму, необхідно добре очистити і змастити, щоб вберегти його від корозії.