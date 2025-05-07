Круглі сонцезахисні окуляри, або як їх ще називають – тишейди, не втрачають популярності вже декілька сезонів поспіль. Вони романтичні, трохи богемні та справжній символ легендарного Джона Леннона з The Beatles. Саме круглі окуляри є так званим “камбеком” моди, адже знову і знову з’являється у колекціях дизайнерів і на вулицях модних столиць. Але щоб сонцезахисні окуляри круглої форми доречно та стильно доповнювали кожен ваш образ, важливо знати, кому вони пасують, як їх носити та з чим поєднувати.

Кому личать круглі окуляри

Перш ніж бігти за новими окулярами для зору або сонцезахисними окулярами круглої форми, варто зрозуміти, чи підходить вам такий формат. Адже, не кожна форма обличчя гармонійно поєднується з округлими оправами окулярів. А найкраще круглі окуляри пасують людям із:

овальним обличчям – воно ідеально збалансоване, тому дозволяє експериментувати з формами оправ;

квадратною формою обличчя – м’які лінії круглих оправ чудово компенсують різкі риси, візуально пом’якшуючи загальну геометрію;

трикутним обличчям – особливо якщо широка частина знаходиться вгорі, округлі форми допоможуть врівноважити пропорції.



І незамінним аксесуаром упродовж багатьох сезонів є як жіночі круглі окуляри з тонкою металевою оправою, так і чоловічі моделі у ретро-стилі, але з товстішим пластиковим контуром.

Кому не підходять круглі окуляри

Якщо у вас кругле обличчя, обираючи окуляри круглої форми, варто бути максимально обережним. Додаткові округлі форми можуть зробити риси обличчя ще м’якшими та "розпливчастими". Також варто бути обережними людям з масивним підборіддям, оскільки тишейди, можуть ще більше обтяжуватимуть обличчя.

Як носити круглі окуляри: практичні поради

Універсальність тишейдів у тому, що вони можуть підкреслити будь-який образ – від стриманого класичного до креативного кежуалу. Наприклад, для доповнення класичного, інтелектуального, стриманого стилю краще обирати окуляри для зору з прозорими лінзами у круглій оправі. Для надання образу яскравого акценту – експериментуйте з кольором оправи: бордові, золоті, зелено-сірі відтінки виглядають дуже ефектно. А щоб доповнити офісний лук, зверніть увагу на чоловічі круглі окуляри з тонким металевим контуром у стилі ретро.

З чим поєднувати круглі окуляри у стилі

Круглі оправи – це самостійний стильний акцент. Вони ідеально поєднуються з одягом у стилі casual, вінтаж, бохо, а також інтелектуальний мінімалізм. Ось кілька стильних ідей:

Для жінок – поєднуйте з oversize пальтом, беретом або капелюхом, базовою білою сорочкою і мінімалістичними сережками.

Для чоловіків – круглі окуляри + джинси + сорочка або гольф – виглядає стильно і сучасно без зусиль.



До речі, багато моделей круглої форми мають фотохромні лінзи, які автоматично затемнюються на вулиці – це зручно, стильно і функціонально. А правильно підібрані стильні окуляри зроблять ваш образ завершеним і індивідуальним. Якщо ви шукаєте круглі окуляри для зору, захисту від сонця або модного акценту – завітайте в Оптику Люксор. Ми допоможемо підібрати тишейди, які пасуватимуть саме вашій формі обличчя, підкреслять стиль і подарують комфорт на кожен день.