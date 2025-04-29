Демонтажні роботи від професіоналів - ТОВ "БК "ДЕМОНТАЖНИК"

ТОВ "БК "ДЕМОНТАЖНИК" - це потужна група будівельних компаній, до якої входить понад 15 організацій. Виконуємо всі види демонтажних робіт будь-якої складності у Києві та по всій території України, від демонтажу будівель та споруд до промислового демонтажу.

Пропонуємо демонтажні роботи «під ключ», що включають в себе наступні етапи:

Підготовчі дії: інженерні дослідження та аналіз дозвільної документації, розробка проєкту демонтажу, погодження виконання робіт та отримання дозволів

Підготовка майданчика та встановлення захисного огородження перед початком демонтажних робіт. Від'єднання та перенесення комунікацій. Безпосередньо демонтаж усіх будівель та споруд. Сортування, вивезення та переробка будівельних матеріалів та сміття Вирівнювання та планування території для подальшого використання.

Які об’єкти ми демонтуємо

Демонтаж будівель — житлові та адміністративні споруди 1-25 поверхів із використанням гідроножиць та екскаваторів-руйнівників.

Демонтаж будинків — повне або часткове знесення приватних котеджів, дач, старого житлового фонду з мінімальним шумом і пилом.

Демонтаж промислових будівель — цехи, заводи, енергоблоки з демонтажем важкого обладнання та контролем небезпечних зон.

Демонтаж бетону та монолітних споруд — алмазна різка, канатна пила, гідромолоти для фундаментів, опор і залізобетонних перекриттів.

Демонтаж металоконструкцій — розрізання балок, каркасів, мостових ферм газокисневим чи плазмовим різом з утилізацією металу.

Демонтаж складів, ангарів, цехів — швидкоспоруджувані металеві будівлі, демонтаж за 3–7 днів без зупинки суміжних процесів.

Демонтаж димових труб — висотні бетонні й металеві труби до 150 м: секційне зниження або вибуховий демонтаж під суворим контролем техніки безпеки.

Чому варто замовити демонтаж саме у нас

Власний парк техніки — понад 40 одиниць спецмашин та навісного обладнання.

Ліцензії та дозвільна документація — повна відповідність ДБН та ДСТУ.

Вигідні ціни — працюємо без посередників, надаємо детальний кошторис до підписання договору.

Гарантія термінів — фіксуємо строки в контракті, штрафні санкції за прострочення.

Замовте безкоштовний виїзд інженера

Телефонуйте +38 (067) 215-88-88 або залишайте заявку на demontazhnik.com.ua — підготуємо проєкт демонтажу, розрахуємо точну вартість і візьмемо на себе всі етапи робіт «під ключ». Вибирайте професіоналів — і ваш демонтаж буде швидким, безпечним та економічно вигідним!