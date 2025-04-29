18:13 29.04.2025
Демонтажні роботи від професіоналів - ТОВ "БК "ДЕМОНТАЖНИК"
ТОВ "БК "ДЕМОНТАЖНИК" - це потужна група будівельних компаній, до якої входить понад 15 організацій. Виконуємо всі види демонтажних робіт будь-якої складності у Києві та по всій території України, від демонтажу будівель та споруд до промислового демонтажу.
Пропонуємо демонтажні роботи «під ключ», що включають в себе наступні етапи:
- Підготовчі дії: інженерні дослідження та аналіз дозвільної документації, розробка проєкту демонтажу, погодження виконання робіт та отримання дозволів
- Підготовка майданчика та встановлення захисного огородження перед початком демонтажних робіт.
- Від'єднання та перенесення комунікацій.
- Безпосередньо демонтаж усіх будівель та споруд.
- Сортування, вивезення та переробка будівельних матеріалів та сміття
- Вирівнювання та планування території для подальшого використання.
Які об’єкти ми демонтуємо
- Демонтаж будівель — житлові та адміністративні споруди 1-25 поверхів із використанням гідроножиць та екскаваторів-руйнівників.
- Демонтаж будинків — повне або часткове знесення приватних котеджів, дач, старого житлового фонду з мінімальним шумом і пилом.
- Демонтаж промислових будівель — цехи, заводи, енергоблоки з демонтажем важкого обладнання та контролем небезпечних зон.
- Демонтаж бетону та монолітних споруд — алмазна різка, канатна пила, гідромолоти для фундаментів, опор і залізобетонних перекриттів.
- Демонтаж металоконструкцій — розрізання балок, каркасів, мостових ферм газокисневим чи плазмовим різом з утилізацією металу.
- Демонтаж складів, ангарів, цехів — швидкоспоруджувані металеві будівлі, демонтаж за 3–7 днів без зупинки суміжних процесів.
- Демонтаж димових труб — висотні бетонні й металеві труби до 150 м: секційне зниження або вибуховий демонтаж під суворим контролем техніки безпеки.
Чому варто замовити демонтаж саме у нас
- Власний парк техніки — понад 40 одиниць спецмашин та навісного обладнання.
- Ліцензії та дозвільна документація — повна відповідність ДБН та ДСТУ.
- Вигідні ціни — працюємо без посередників, надаємо детальний кошторис до підписання договору.
- Гарантія термінів — фіксуємо строки в контракті, штрафні санкції за прострочення.
Замовте безкоштовний виїзд інженера
Телефонуйте +38 (067) 215-88-88 або залишайте заявку на demontazhnik.com.ua — підготуємо проєкт демонтажу, розрахуємо точну вартість і візьмемо на себе всі етапи робіт «під ключ». Вибирайте професіоналів — і ваш демонтаж буде швидким, безпечним та економічно вигідним!