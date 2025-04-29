Первинна медична допомога у клініці Florida Wellness and Primary Care

Florida Wellness and Primary Care у Вест-Палм-Біч — це клініка, що надає повний спектр медичних послуг для дорослих і дітей, з акцентом на персоналізований підхід до здоров'я кожного пацієнта. Одним із важливих напрямків клініки є гормонозамісна терапія (ГЗТ) для чоловіків і жінок.

Первинна медична допомога (PCP) у Florida Wellness and Primary Care

Як провідний постачальник первинної медичної допомоги (primary care doctor), клініка пропонує:

Щорічні медичні огляди та профілактичні обстеження

Діагностику та лікування хронічних захворювань (діабет, гіпертонія, серцево-судинні захворювання)

Лікування гострих станів (грип, інфекції, травми)

Медичні довідки для роботи, школи, водійських прав

Управління загальним станом здоров'я та направлення до вузьких спеціалістів при необхідності

Команда лікарів та медичних працівників прагне надати кожному пацієнту індивідуальну увагу, орієнтуючись на профілактику та раннє виявлення захворювань.

Гормонозамісна терапія у Florida Wellness and Primary Care

Клініка також спеціалізується на проведенні гормонозамісної терапії (ГЗТ) для пацієнтів, які стикаються із симптомами гормонального дисбалансу через:

Менопаузу або перименопаузу у жінок

Андропаузу у чоловіків

Захворювання щитовидної залози

Вікові зміни гормонального фону

Пропонуються різні варіанти hormone replacement therapy, включаючи:

Терапію естрогенами та прогестероном

Тестостеронову терапію для чоловіків і жінок

Біоідентичну гормональну терапію (BHRT) у вигляді таблеток, гелів, кремів, пластирів або ін'єкцій

Перед початком лікування пацієнтам пропонують комплексне лабораторне обстеження для точного визначення рівня гормонів і підбору оптимальної терапевтичної програми.

Чому обирають Florida Wellness and Primary Care?

Індивідуальний підхід до кожного пацієнта

Сучасне лабораторне обладнання та точна діагностика

Доступні послуги для пацієнтів із медичною страховкою та без неї

Віртуальні консультації (телемедицина) для зручності пацієнтів

Багатомовний персонал (англійська, іспанська, українська, російська)

Florida Wellness and Primary Care допомагає пацієнтам покращити якість життя, нормалізувати гормональний баланс і повернути енергію, хороше самопочуття та впевненість у собі.