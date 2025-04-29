Топ трендів натяжних стель 2025 року: що обирають дизайнери?

Привіт! Мене звати Роман, я дизайнер інтер’єрів із Києва. За останні 12 років роботи я побачив усе: від стель «у стилі 2005» із глянцем, що сліпить, до сучасних проектів, де стеля стає невидимим мистецтвом простору.



І зараз я хочу поділитися своїми особистими спостереженнями й рекомендаціями про те, які натяжні стелі в 2025 році ми, дизайнери, обираємо для себе та для наших найвибагливіших клієнтів.

Мінімалізм і тіньовий монтаж — любов з першого погляду

Пам’ятаю, як кілька років тому клієнти ще просили зробити "гарний глянець", мовляв, хай "дорого виглядає". Сьогодні все змінилося.

Тепер у пріоритеті сатинові або матові натяжні стелі без лиштви, з тіньовими профілями. Це той самий випадок, коли стеля ніби зникає, а простір дихає.

👉 Порада як для себе: якщо не хочете, щоб через кілька років ваш інтер’єр виглядав застарілим, забудьте про глянець, пластикові вставки та одну люстру по центру. Мінімалізм — поза часом. Фото для натхнення тут

Світлові лінії: більше, ніж освітлення

Ще два роки тому я сам скептично ставився до вбудованих світлових ліній у стелях. Здавалося, це щось для офісів або техно-лофтів.

Але після одного проєкту в ЖК "Новопечерські Липки", де ми створили "плаваючі" лінії світла у вітальні — я закохався. Зараз особливо популярні світлові лінії для натяжної стелі з чорними розсіювачами, які круто виглядають й вдень, й вночі.

Тепер світлові рішення — це обов’язковий елемент у сучасних квартирах і будинках.

👉 Порада: обирайте регульовану температуру світла (від холодного до теплого) і підключайте до систем "розумного дому". Комфорт + wow-ефект.

Тканинні натяжні стелі: новий рівень естетики

Тканинні полотна знову в тренді. Причому не тільки тому, що вони "дихають" (так, це правда), а ще й через їхню розкішну текстуру.

У моєму останньому проекті для приватного будинку в Конча-Заспі ми використовували швейцарські тканинні стелі.

Виглядало так, ніби всю стелю обтягли ніжним шовком. Це зовсім інший рівень відчуттів.

👉 Порада: якщо дозволяє бюджет — завжди рекомендую тканинні стелі для спалень та дитячих кімнат. Комфортне повітря — здоровий сон.

3D-ефекти та фотодрук: але дозовано!

Так, фотодрук і 3D-ефекти живі. Але! Тепер це не "блакитне небо з хмаринками" з 2000-х.

Сучасний фотодрук — це тонкі абстракції, імітація бетону, мармуру або навіть художні мазки пензля.

Моя особиста порада клієнтам — використовувати такі рішення тільки там, де потрібен акцент, наприклад, в лаунж-зоні чи зоні домашнього кінотеатру.

Стеля як частина "розумного дому"

У 2025 році все більше клієнтів хочуть інтегрувати системи вентиляції, очищення повітря та освітлення прямо в натяжні стелі.

І це логічно: чим менше видно техніку — тим чистіший вигляд має простір.

Нещодавно ми вперше реалізували проект, де у стелі була вбудована кліматична система із фільтрацією повітря.

Результат: ідеальне повітря без жодних кондиціонерів на стінах.

👉 Порада: якщо робите ремонт "на довго", подумайте про інтеграцію таких систем заздалегідь. Стеля — чудове місце для інженерії без шкоди для естетики.

Висновок

Якщо коротко: стриманість, технологічність і якість — три головні ТРЕНДА в натяжних стелях 2025 року.

І чесно скажу: я сам більше не хочу працювати з чимось дешевим і блискучим. Я хочу простору, який надихає. Саме такі стелі я обираю для своїх клієнтів — і для себе.

Хочете зробити інтер’єр, який буде актуальним і через 10 років?

Тоді обирайте не просто "стелю", а частину архітектури вашого життя.

З повагою,

Роман Хоменко

(той самий дизайнер, який вміє поєднати мінімалізм і красу 🌿)