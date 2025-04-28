ПАП-тест (мазок Папаніколау) – рання діагностика раку шийки матки

Вступ

Що таке ПАП-тест (мазок Папаніколау)

Що показує мазок Папаніколау?

На який день циклу потрібно здавати ПАП-тест

Як часто потрібно здавати ПАП-тест?

Підготовка до ПАП-тесту

Висновок



Вступ

Ми все частіше звертаємо увагу на важливі показники свого здоров’я — стежимо за рівнем заліза, вітаміну Д, контролюємо гормони: Т3 вільний, паратгормон, естрогени. Ми починаємо розуміти, що краще виявити проблему на ранньому етапі, ніж лікувати її наслідки. Але поряд із дослідженнями, які здаються звичними, є скринінгові обстеження, спрямовані на виявлення небезпечних змін на ранніх стадіях, ще до появи будь-яких симптомів, коли лікування може повністю повернути здоров’я. Саме ці дослідження здатні вчасно попередити розвиток небезпечних хвороб.

Одне з таких досліджень — ПАП-тест. Завдяки йому можна виявити зміни в клітинах шийки матки, які ще не дають про себе знати жодними симптомами. Це той самий випадок, коли профілактика справді рятує життя.

Що таке ПАП-тест (мазок Папаніколау)

ПАП-тест – це скринінг раку шийки матки та передракових змін епітелію шийки матки. Під час процедури лікар бере зразки клітин з поверхні шийки матки та цервікального каналу, які потім передаються в лабораторію для мікроскопічного дослідження.. Назва походить від імені грецького лікаря Георгіоса Папаніколау, який вперше розробив цей метод.

Що показує мазок Папаніколау?

Основна мета Пап-тесту – виявити аномальні клітини на ранніх стадіях, коли ще немає симптомів і передракові зміни можна успішно вилікувати. Що показує ПАП-тест? Він показує наявність атипових клітин, що можуть свідчити про передраковий стан (так звану дисплазію) або початкову стадію раку шийки матки.

ПАП-тест буває двох видів: звичайний (традиційний) та такий, що виконується методом рідинної цитології. В лабораторії ДІЛА ПАП-тест доступний в обох варіантах, проте більш якісним є Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD). В чому ж різниця?

Звичайний (традиційний) Пап-тест:

Забір матеріалу: Під час гінекологічного огляду лікар за допомогою спеціальної щіточки, шпателя або комбінованого інструменту обережно збирає клітини з різних зон шийки матки (зовнішньої частини та цервікального каналу).





Нанесення на скло: Зібраний матеріал вручну тонким шаром наноситься на предметне скло.

Фіксація: Нанесені на скло клітини негайно фіксуються спеціальним розчином (зазвичай спиртовим фіксатором) або висушуються на повітрі. Фіксація важлива для збереження морфології клітин.

Фарбування та дослідження: У лабораторії зафіксовані клітини фарбуються за методом Папаніколау (спеціальна комбінація барвників, яка дозволяє чітко розрізнити різні типи клітин та їхні ядра). Після фарбування цитолог досліджує скло під мікроскопом, шукаючи аномальні клітини.





Рідинний Пап-тест (Liquid-Based Cytology, LBC):

Забір матеріалу: Забір клітин відбувається так само, як і при звичайному Пап-тесті – за допомогою спеціальних інструментів.

Поміщення в рідину: Замість нанесення на скло, зібраний матеріал поміщається у спеціальний флакон з консервуючою рідиною.

Обробка в лабораторії: У лабораторії флакон з рідиною обробляється автоматизованим способом: клітини відокремлюються від слизу та інших домішок (кров, слиз, запальні елементи), що може ускладнити інтерпретацію звичайного мазка, клітини осаджують на спеціальну мембрану або фільтр, формуючи тонкий, рівномірний шар, а потім стандартизований шар клітин автоматично переноситься на предметне скло.

Фарбування та дослідження: Підготовлені таким чином клітини фарбуються за методом Папаніколау або іншими відповідними барвниками та досліджуються цитологом під мікроскопом.

Переваги рідинного Пап-тесту:

Краща якість препарату: Завдяки видаленню домішок та рівномірному розподілу клітин, препарати для рідинної цитології зазвичай кращі для інтерпретації.

Вища чутливість: Краща візуалізація клітин може призвести до виявлення більшої кількості аномальних клітин.

Можливість додаткового тестування: Залишок рідини після приготування цитологічного препарату може бути використаний для проведення ВПЛ-тестування (виявлення вірусу папіломи людини), що є важливи фактором ризику розвитку раку шийки матки, а також інших молекулярних тестів, наприклад, виявлення збудників ІПСШ. Це усуває необхідність повторного візиту для взяття додаткового зразка.

Зниження кількості неадекватних мазків: Краща підготовка зразка зменшує ймовірність отримання неінформативного результату, що вимагає повторного проведення тесту.

Обидва методи є важливими інструментами скринінгу раку шийки матки. Рідинний Пап-тест має ряд переваг, що роблять його більш точним та інформативним, особливо завдяки можливості видалення домішок та проведення додаткових тестів з того ж зразка. Однак звичайний Пап-тест залишається доступним і ефективним методом скринінгу.

ПАП-тест дає змогу лікарю оцінити загальний стан шийки матки, своєчасно виявити відхилення та призначити подальшу діагностику чи лікування. Цей тест рекомендується проходити регулярно всім жінкам, які хоча б раз в житті мали статевий контакт.

На який день циклу потрібно здавати ПАП-тест?

Питання «На який день циклу здавати ПАП-тест?» хвилює багатьох жінок. І це справді важливо, адже правильний час впливає на точність результату.

Коли краще здавати ПАП-тест? Ідеальний період - з 10-го до 20-го дня менструального циклу (рахуючи від першого дня менструації). У цей час слизова шийки матки менш вразлива, немає кров’янистих виділень, і клітини можна дослідити найбільш якісно.

Як часто потрібно здавати ПАП-тест?

Навіть якщо результати попереднього обстеження були в нормі, це не означає, що можна надовго забути про профілактику. Рак шийки матки розвивається поступово, і регулярне проходження тесту дозволяє виявити зміни ще до появи симптомів.

Як часто здавати ПАП-тест? Сьогодні українським жінкам доступні різні варіанти проходження скринінгу на вибір. Ви можете обрати, як вам зручніше обстежуватися:

1 раз на 3 роки у віці 21 - 65 років ПАП-тест

у віці 25 – 65 років ПАП-тест+ВПЛ кожні 5 років або ПАП-тест кожні 3 роки+ВПЛ-тест кожні 5 років

35 - 65 років ВПЛ-тест кожні 10 років

У деяких випадках лікар може призначити ПАП-тест частіше, наприклад, якщо в минулому вже були виявлені атипові клітини, виявлено ВПЛ високого ризику або ослаблена імунна система (наприклад, через ВІЛ чи після трансплантації).

Незалежно від віку, варто порадитися з лікарем та дотримуватись індивідуального графіку обстежень. Регулярність — ключ до раннього виявлення й успішного лікування.

Підготовка до ПАП-тесту

Щоб результати були максимально точними, важливо правильно підготуватись до проходження.

Мінімум за 24 години до обстеження варто утриматись від статевих контактів, не використовувати вагінальні препарати, свічки, креми, а також не проводити спринцювання. Не проходьте тест під час менструації, найкраще робити його через 2–3 дні після завершення критичних днів. У день обстеження рекомендовано не користуватись інтимними засобами гігієни перед візитом до лікаря.





Як роблять ПАП-тест? Дослідження проводиться шляхом збирання клітин з шийки матки за допомогою спеціальної щіточки. Скільки робиться ПАП-тест? Процес забору займає лише 1–2 хвилини.

Що не можна робити після ПАП-тесту? Після ПАП-тесту не рекомендується мати статеві контакти, використовувати тампони, приймати ванну чи застосовувати вагінальні засоби протягом 24 годин.

Регулярне обстеження — це не про страх, а про турботу про себе. Завдяки ПАП-тесту щороку тисячі жінок по всьому світу мають можливість вчасно виявити проблему та уникнути онкологічного захворювання. Важливо регулярно проходити скринінг раку шийки матки відповідно до рекомендацій медичних фахівців.

Не відкладайте турботу про своє здоров’я. Якщо ви досі не проходили цей тест, саме час зробити це та перевірити важливі показники.