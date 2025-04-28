Магнітний захист обладнання - запорука безпеки виробництва та підвищення якості продукції

У промисловому виробництві різних галузей промисловості наявність металевих домішок у сировині та готовій продукції залишається однією з критичних проблем. Відсутність ефективного контролю за металевими включеннями може призвести до серйозних пошкоджень обладнання, фінансових втрат і репутаційних ризиків для підприємства.

Проблема металевих домішок на виробництві

Металеві домішки у сировині та продукції можуть спричинити:

ризики пошкодження дорогого обладнання;

незаплановані зупинки виробництва на ремонт або заміну обладнання;

зниження якості продукції та порушення стандартів HACCP, ISO 9001, ISO 22000;

порушення строків постачання;

штрафні санкції від партнерів;

репутаційні втрати на ринку.

Основні джерела попадання металевих включень у виробничі лінії

Метал у сировині

Під час збору врожаю на полях у зерно, сою, соняшник, цукровий буряк та в інші культури можуть потрапляти металеві частини сільськогосподарської техніки. При транспортуванні сировини автомобільним або залізничним транспортом ризик забруднення металом зростає, особливо якщо транспортний засіб раніше перевозив будівельні або інші матеріали з металевими домішками. За оцінками галузевих експертів, це джерело забруднення складає близько 40% випадків.

Зношення обладнання

Елементи дробильно-розмольного та транспортного обладнання поступово зношуються. Через вібрацію можливе відкручування кріпильних елементів (болтів, гайок, шпильок), уламки яких потрапляють у потік сировини та стають причиною до 30% випадків пошкодження устаткування.

Приховані джерела забруднення металом

Корозія самопливів

Окислення внутрішніх поверхонь металевих самопливів призводить до потрапляння іржі в продукцію, погіршуючи її якість.

Людський фактор

Після ремонтних робіт у виробничих лініях можуть залишатися сторонні предмети — інструменти, кріплення, залишки електродів шліфувальних кругів тощо. Усе це може потрапити у сировину, завдаючи шкоди як продукції, так і техніці.

Навмисні дії працівників (шкідництво)

Мають місце і окремі випадки шкідництва працівників, ображених на керівництво підприємства, коли ними навмисно вносились у сировину різні металеві предмети.

Застосування магнітного захисту

В умовах висококонкурентного ринку та постійного посилення вимог до якості продукції, вітчизняні підприємства намагаються впроваджувати ефективні рішення контролю наявності залізовмісних домішок у сировині та продукції. В цьому їм допомагають магнітні сепаратори на постійних магнітах, які забезпечують надійне виявлення та видалення металевих частинок на всіх етапах виробничого процесу.

Магнітний сепаратор – це промислове обладнання, призначене для вилучення за допомогою магнітного поля постійних магнітів залізовмісних магнітних частинок з сипучих, рідких або газоподібних потоків матеріалів.

Переваги магнітних сепараторів

За словами директора компанії «Українські Магнітні Системи» Олени Семеністової, більшість підприємств, що будують нові або модернізують існуючі виробничі лінії, зупиняють свій вибір на магнітних сепараторах на постійних магнітах завдяки їхній надійності, енергоефективності та мінімальним експлуатаційним витратам.

Серед ключових переваг магнітних сепараторів можна виділити такі:

1. Доступна ціна в порівнянні з аналогами

Магнітні сепаратори дешевші за електромагнітні аналоги, оскільки в їхній конструкції використовуються магніти замість мідних котушок.

2. Універсальність застосування

Широкий вибір типів і типорозмірів та за рахунок своєї компактності магнітний сепаратор може встановлюватись в будь-яких місцях пересипання сировини (прийомні бункера, вертикальні та похилі самопливи, трубопроводи під розрідженням та тиском, стрічкові транспортери тощо).

3. Висока ефективність

Магнітне поле NdFeB-магнітів набагато перевищує за силою поля електромагнітів, що забезпечує якісне видалення металевих домішок. Крім того якісні постійні магніти зберігають свою силу магнітного поля десятиліттями, забезпечуючи стабільну та ефективну сепарацію.

4. Відсутність потреби в електроенергії

Постійні магніти не потребують енергоспоживання для створення магнітного поля, що дозволяє знизити експлуатаційні витрати.

5. Надійність та простота в обслуговуванні

Відсутність складних електричних компонентів робить конструкцію надійною та невибагливою в експлуатації. Це скорочує витрати на сервісне обслуговування та мінімізує час простою обладнання.

Економічна вигода впровадження магнітної сепарації

Інвестиції у встановлення магнітного сепаратора швидко окуповуються навіть на підприємствах із малими обсягами виробництва. За оцінками технічних спеціалістів, вартість простою преса або дробарки за одну зміну може перевищувати вартість одного сепаратора. Спеціалісти підприємств з виробництва будівельних матеріалів, деревообробки, зернопереробки, комбікормового виробництва зазначають, що завдяки встановленню магнітного захисту:

зниження витрат на ремонт обладнання на 40–80%;

скорочення тривалості виробничих простоїв до 70%.

У грошовому вираженні це означає економію від 50 000 до 300 000 грн на рік залежно від обсягів і специфіки виробництва.

Індивідуальні рішення для підприємств

Компанія «Українські Магнітні Системи» спеціалізується на розробці та виготовленні магнітних сепараторів із урахуванням особливостей виробничого процесу замовника. Індивідуальний підхід забезпечує максимальну ефективність роботи обладнання в різних умовах експлуатації.

Спеціалісти компанії надають безкоштовну консультацію щодо впровадження магнітної сепарації в умовах конкретного підприємства.

Впровадження сучасних систем магнітної сепарації є важливим кроком для підвищення якості продукції, збереження обладнання та зміцнення конкурентних позицій підприємства.