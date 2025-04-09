Комп'ютерна діагностика зору у Британському офтальмологічному центрі

Регулярна комп'ютерна діагностика зору є невід'ємною складовою профілактики та раннього виявлення офтальмологічних захворювань. Сучасний ритм життя, тривале використання електронних пристроїв та екологічні фактори можуть негативно впливати на здоров'я очей. Своєчасне обстеження дозволяє виявити відхилення на ранніх стадіях та запобігти розвитку серйозних патологій.​

У Британському офтальмологічному центрі комп'ютерна діагностика зору проводиться з використанням передових технологій та обладнання, що відповідає європейським стандартам. Наші фахівці мають багаторічний досвід та застосовують індивідуальний підхід до кожного пацієнта, забезпечуючи високу точність та комфорт під час обстеження.

Основні методи комп'ютерної діагностики, які застосовуються в нашій клініці:

Візіометрія: Визначення гостроти зору за допомогою спеціальних таблиць з літерами, цифрами або знаками. Це базовий тест, що дозволяє оцінити здатність ока розрізняти деталі на різних відстанях.​ Авторефрактометрія: Об'єктивне вимірювання рефракції ока для виявлення порушень, таких як короткозорість, далекозорість чи астигматизм. Процедура безболісна та триває лише кілька хвилин, надаючи точні дані для підбору корекції. Пневмотонометрія: Безконтактне вимірювання внутрішньоочного тиску за допомогою струменя повітря. Підвищений тиск може свідчити про ризик розвитку глаукоми, тому регулярний контроль цього показника є надзвичайно важливим. Біомікроскопія: Детальне дослідження переднього сегмента ока за допомогою щілинної лампи. Це дозволяє оцінити стан рогівки, райдужки, кришталика та інших структур, виявляючи запальні процеси або дегенеративні зміни. Офтальмоскопія: Огляд очного дна для оцінки стану сітківки, зорового нерва та судин. Цей метод є ключовим для виявлення таких захворювань, як діабетична ретинопатія чи вікова макулодистрофія. Кератотопографія: Дослідження форми та кривизни рогівки, що є важливим при діагностиці кератоконусу та підборі контактних лінз. Метод дозволяє створити детальну "карту" поверхні рогівки для подальшого аналізу. Оптична когерентна томографія (ОКТ): Сучасний безконтактний метод візуалізації тканин ока, що дозволяє оцінити стан сітківки, зорового нерва та інших структур. ОКТ забезпечує високу роздільну здатність зображень, що сприяє точній діагностиці та моніторингу захворювань. Фундус-фотографія: Фотографування очного дна для документування та аналізу стану сітківки та судин. Це дозволяє відстежувати динаміку змін та ефективність проведеного лікування. Периметрія: Дослідження полів зору, яке допомагає виявити порушення, характерні для глаукоми, неврологічних розладів та інших патологій. Метод дозволяє оцінити чутливість сітківки у різних зонах, виявляючи навіть мінімальні дефекти.

Проведення комплексної комп'ютерної діагностики в Британському офтальмологічному центрі має низку переваг:

Сучасне обладнання: Використання передових технологій забезпечує високу точність та швидкість обстеження.

Досвідчені фахівці: Наші лікарі мають високу кваліфікацію та регулярно підвищують свій професійний рівень.

Індивідуальний підхід: Кожен пацієнт отримує персоналізовані рекомендації та план подальшого лікування або корекції.

Комфортні умови: Ми створили затишну атмосферу та забезпечили уважне ставлення до кожного відвідувача.

Регулярна діагностика зору є запорукою збереження його гостроти та здоров'я на довгі роки. Запрошуємо вас пройти комп'ютерну діагностику в Британському офтальмологічному центрі та отримати професійну консультацію щодо стану ваших очей. Наші фахівці готові надати кваліфіковану допомогу та відповісти на всі ваші запитання.