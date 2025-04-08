Автоцивілка: нові умови страхування авто для українських водіїв

Багато власників транспортних засобів вже чули про те, що з цього року відбулися кардинальні зміни в галузі обов’язкового автострахування. Суми страхових виплат вже збільшилися, і далі вони ростимуть, аж поки не сягнуть європейських стандартів. Усі нові поліси ОСЦПВ мають бути з нульовою франшизою, а автовласники зможуть більш вільно використовувати європротокол під час оформлення ДТП. І це ще не все. Справді, змінити умови страхування відповідальності водіїв вже давно було необхідно, адже попередній закон прийнятий ще в далекому 2005 році. Зрозуміло, що на сьогодні він вже не відповідає сучасним реаліям і не задовольняє потреби ані страхових компаній, ані їхніх клієнтів. Розглянемо, що треба знати водіям про нові умови автострахування.

Основні зміни в обов’язковому автострахуванні

Новий закон про страхування відповідальності водіїв наблизив нашу країну до стандартів Євросоюзу. Після цих нововведень автоцивілка, ціна на яку дещо збільшилася, почне працювати саме так, як і передбачено її функціоналом. Серед головних змін, що сталися, виділяються такі:

збільшили максимальний розмір компенсацій за матеріальні збитки потерпілих у ДТП та за шкоду, завдану життю та здоров’ю;

впровадили обов’язкове пряме врегулювання, що дозволяє постраждалим звертатися за компенсацією до своєї компанії, а не до страхової організації винуватця. Це помітно прискорює процес отримання страхових виплат;

скасували ліміт страхової виплати за європротоколом. Тепер розмір компенсації буде точно таким же, як і при оформленні протоколу представниками поліції;

скоротили термін прийняття рішень про надання компенсації з 90 днів до 60;

розпочали поступовий перехід на повністю електронний формат продажу полісів ОСЦПВ. Цей рік останній, коли буде дійсною паперова автоцивілка.

Усі ці зміни покликані зробити страхування ОСЦПВ зручним для клієнтів, а поліси гарантуватимуть швидку та справедливу компенсацію. Водночас водії нарешті стануть ретельно вибирати страхову компанію, тому що в усіх випадках вони будуть мати справу виключно з нею. Посилиться конкуренція на ринку надання страхових послуг, що дозволить залишитися на ньому лише дійсно надійним учасникам. До числа таких належить страхова компанія UNIQA (https://uniqa.ua/).

Як знайти надійного страховика

Попри всі позитивні зміни, які відбулися на законодавчому рівні, зараз спостерігається тенденція виходу багатьох страхових компаній з ринку. Деякі з них не мають достатнього капіталу для надання послуг за новими умовами, а деякі не готові змінюватися, переходити на онлайн-формат оформлення договорів тощо. Якщо під час вибору автоцивілки власник авто натрапить на таку компанію, то не виключено, що протягом страхового періоду він може залишитися без підтримки. Тому вибирати страхову компанію треба дуже ретельно.

Спочатку варто пересвідчитися, чи має страхова компанія право на надання страхових послуг. Ознайомитися з переліком страховиків, кому це дозволено, можна на офіційному сайті національного регулятора — Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

При виборі треба уважно вивчити пропозиції від різних компаній, прочитати умови страхових договорів. Бажано отримати інформацію, як давно організація працює в нашій країні, наскільки стабільно розвивається, чи зможе надати реальну допомогу. Для цього потрібно ознайомитися зі спеціальними рейтингами компаній, відгуками клієнтів.

Понад три десятки років надає свої послуги компанія UNIQA, яка є частиною UNIQA Insurance Group — лідера в галузі страхування в Східній та Центральній Європі. Європейська страхова група розпочала свою діяльність ще у 1811 році. Тільки за 2024 рік компанія сплатила своїм клієнтам в Україні 1,9 млрд грн. Це свідчить про надійність та високу платоспроможність компанії, велику кількість клієнтів та відповідальність перед страхувальниками.