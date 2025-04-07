Подорож до Великої Британії: найкращі місця для українських туристів та вартість у 2025

Велика Британія — це країна з багатою історією, величною архітектурою, культурними пам’ятками світового рівня та неймовірною атмосферою. Для багатьох українців це місце асоціюється з Лондоном, Біг-Беном, королівською родиною та червоними двоповерховими автобусами. Але Англія — це набагато більше. Сьогодні ми розглянемо найпопулярніші локації для українських туристів, реалії вартості поїздки, а також поділимося, як отримати візу в Англію швидко та без зайвого стресу.

Найпопулярніші місця для відвідування у Великій Британії

1. Лондон

Безперечно, столиця країни — перша зупинка більшості туристів. Тут можна побачити:

Букінгемський палац — офіційну резиденцію королівської родини;

Тауерський міст та Лондонський Тауер ;

Вестмінстерське абатство та Біг-Бен ;

Британський музей — вхід безкоштовний;

Прогулянки по Темзі на човні або романтичний вечір у Сохо.

2. Оксфорд і Кембридж

Ці університетські міста захоплюють своєю атмосферою інтелекту, історії та старовинної архітектури. Туристам пропонують екскурсії кампусами, музеї, бібліотеки та човникові прогулянки по річках Червел та Кем.

3. Единбург (Шотландія)

Незважаючи на те, що це вже Шотландія, українці часто включають Единбург у свій маршрут. Замок на скелі, старе місто, атмосферні вулички — все це створює незабутні враження.

4. Стоунхендж

Стоунхендж — одна з найзагадковіших археологічних пам’яток світу. Дістатися до нього можна з Лондона автобусом або орендованим авто.

Скільки коштує подорож до Великої Британії?

Подорож до Великої Британії — це задоволення не з дешевих. Нижче — орієнтовні витрати для середнього туриста з України на тиждень перебування:

Квитки

Авіаквитки: від 250 до 500 євро (залежно від сезону та авіакомпанії).

Віза

Стандартна туристична віза в Англію коштує 115 фунтів (близько 5500 грн на момент написання);

Також потрібно врахувати витрати на біометрію, переклади документів та послуги візового центру.

Житло

Бюджетні готелі або хостели: 40–60 фунтів/ніч (приблизно 1800–2700 грн);

Готелі середнього класу: 80–120 фунтів/ніч (3600–5400 грн);

Airbnb — часто вигідніший варіант для груп чи сімей.

Харчування

Бюджетна їжа (в кафе, фастфуд): від 15–25 фунтів за прийом їжі;

Супермаркет: продуктовий кошик на день — приблизно 15–25 фунтів.

Транспорт

Oyster-карта на тиждень у Лондоні (зони 1-2): близько 40 фунтів;

Поїзди між містами (Лондон – Оксфорд, Лондон – Единбург): 20–80 фунтів в один бік.

Загальна вартість поїздки на тиждень для однієї людини складає приблизно 1500–2000 євро, залежно від стилю подорожі, типу житла та маршруту.

Як отримати візу в Англію швидко та без проблем?

Отримання британської візи може бути доволі складним процесом через ретельні перевірки. Саме тому багато українців звертаються за допомогою до професіоналів. Компанія SOleks зарекомендувала себе як надійний помічник у цьому процесі.

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Велика Британія — це країна, яку варто відвідати хоча б раз у житті. Незважаючи на те, що така подорож може бути дорогою для пересічного українця, вона точно залишить незабутні враження. Щоб уникнути стресу з документами, варто довіритися досвідченим фахівцям, таким як SOleks, які допоможуть вам отримати візу в Англію швидко та без зайвих турбот.