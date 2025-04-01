Ідеї стильних образів на весну 2025 року

У сезоні весна-літо 2025 року в тренди вийшов розкішний outdoor, стиль Lady Like, оновлений офіскор, бохо-шик і джинсові total-look. У цих напрямках простежується відхід від оверсайз у бік обтислих силуетів і навмисної мініатюрності в деталях. Щоб модно одягатися цієї весни, не поспішайте оновлювати весь гардероб - ви зможете вписати в образи речі минулих років. Наприклад, атласний корсет, який тільки недавно повернувся в моду і ще не встиг набриднути.

Який одяг носити у 2025 році

Стиль «тиха розкіш» і речі oversize, які промайнули на подіумах останніми роками, відходять на другий план. У 2025 році набувають чинності інші правила гри. Ви можете поєднувати функціональні речі з вечірніми, носити обтислий і приталений одяг, створювати більш романтичні та жіночні образи.

Як і в будь-яких правилах, не обійшлося без винятків. Один з них - об'ємні піджаки і широкі джинси, які залишаються в моді протягом кількох років. Звісно, ви вже могли бачити у блогерів скінні - вузькі обтислі джинси. Дизайнери вирішили повернути їх у моду цього року. Щоправда, поки віриться насилу, що модники підхоплять цю ідею і перейдуть з уже улюблених широких джинсів на обтислі скінні.

Тренди в одязі 2025 року

Складаючи модний образ на сезон весна-літо 2025 року, робіть наголос на комфорт і елегантність. Прийнятно носити речі з акцентами на прозорість, мереживо, шкіру, замшу, вельвет і велюр.

Якщо минулого року ви купили корсет атласний, не поспішайте ховати його до кращих часів. Це одна з тих речей, яка впишеться в модні образи 2025 року. Він доречний у розкішному аутдорі, а в стилі Lady Like йому саме місце. До того ж ви можете придбати іншу модель - мереживний корсет або прозорий корсет із сіточки, якщо хочете зробити акцент на трендовому мереживі та прозорості.

Єдине, куди складно вписати атласний корсет, - офіскор. Він загубиться в оновленій естетиці ділового стилю, яка наказує носити піджаки і жакети з об'ємними і широкими плечима. Щоб гарно поєднувати атласний корсет з іншим одягом, переберіть свій гардероб і за потреби потіште себе обновками.

Що носити навесні 2025 року з атласним корсетом

У 2025 році в жіночому гардеробі можуть бути приталені речі й одяг з об'ємними та фактурними елементами. Стилісти рекомендують носити навесні такі речі:

маскулінні костюми зі збільшеною лінією плечей;

приталені жакети;

пишні спідниці або моделі з оборками;

блузи, сорочки та сукні з витонченим жіночним силуетом;

обтислий трикотаж;

футболки і поло в обтяжку, ніби вони на один розмір менші;

сукні та спідниці із заниженою талією, але з ними потрібно бути вкрай обережними - вони змінюють пропорції і пасують тільки дівчатам високого зросту;

джинси, особливо скінні та «балони» (об'ємні з боків).

Якщо говорити про атласні корсети жіночі, вони гарні своєю універсальністю. Їх можна поєднувати зі святковими і повсякденними речами. Вони мають стриманіший вигляд порівняно з топ-корсетами, рясно прикрашеними глітером, вставками мережива, пір'ям та іншими декоративними елементами.

Атлас сам по собі - самодостатній матеріал. Він має благородний вигляд і не потребує додаткового декору. Його легко інтегрувати в образи для прогулянки містом, побачення, вечірки та важливих заходів.

Розглянемо ідеї для образів з жіночими корсетами TSARSKAYA - бренду, який виготовляє кожен виріб вручну і використовує преміальні матеріали. Вони гарно виглядають із трендовими речами цього сезону.

Повсякденний образ з атласним корсетом

Джинси зі щільного деніму - чудова база для створення розслабленого і стильного образу в парі з корсетом Grace з широкими лямками. Він додасть нотку жіночності, а приталений жакет, надітий навстіж, врівноважить лук.

Атласний корсет на побачення

Створіть стриманий романтичний образ у стилі Lady Like. Одягніть атласний корсет Scarlet з фігурним низом і спідницю зі шлярками. Так ви матимете елегантний вигляд і зробите акцент на талії.

Атласний корсет на вечірку

До клубу можна вдягнути щось сміливіше, наприклад атласний топ-корсет у поєднанні з обтислою мініспідницею. Якщо збираєтеся на корпоратив, розгляньте варіант зі штанами. До них одягніть повністю прозору сорочку з об'ємними рукавами, а під низ - атласний корсет Amelia.

Атласний корсет на випускний або весілля друзів

На будь-який урочистий захід можна вдягнути атласний корсет Elegance разом зі спідницею міді або довгою спідницею до підлоги. Щоб створити розкішний образ, поєднуйте атлас і велюр - два благородні матеріали. Щоб побачити, який вигляд жіночий корсет ручної роботи має на фігурі, подивіться фото на сайті tsarskayacorset.com.