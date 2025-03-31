Як вибрати корм для тварин: підказки спеціалістів

Домашні улюбленці — справжні гурмани. Проте їх раціон — це не тільки їжа, яка приносить задоволення. Від її якості залежать рівень енергії вихованця, його здоров’я та гарний настрій. Але як вибрати ідеальний корм, щоб хвостатий друг був ситий і щасливий, а ти — спокійний за його здоров’я? Розповідаємо, як не розгубитися в різноманітті пропозицій.

Види кормів для домашніх улюбленців

Готові промислові корми для тваринподіляються на два основних типи:

Сухий. Пропонується у вигляді гранул різного розміру. Такий корм довго зберігається. Під час жування гранули діють як зубна щітка, адже сприяють зменшенню нальоту. Якщо ти вибереш сухий корм, слідкуй, щоб улюбленець завжди мав у мисці воду. Вологий. Такий корм ароматний та соковитий. Він добре засвоюється, містить багато води та не перевантажує шлунок. Але в тому разі, якщо консерви занадто часто пропонувати улюбленцю, він може почати відмовлятися від сухих гранул. Годівля тільки вологим кормом обійдеться дорожче. Після відкриття його потрібно зберігати в холодильнику не більше ніж 2–3 дні.

Що ж вибрати? Годувати тварину можна сухими гранулами, пропонуючи періодично паштети чи консерви. У цьому випадку твій улюбленець буде отримувати користь і смакоту.

Вибираємо клас корму: що краще для твого улюбленця

Корми для тварин бувають різних класів. Відрізняються вони складом, на який при виборі потрібно звертати увагу в першу чергу. Отже, основні класи:

Економ. Цей корм найдешевший. При цьому його харчова цінність найнижча. У процесі виготовлення використовують субпродукти низької якості: шкіру, сухожилля, кісткову муку. Крім того, у складі присутні штучні добавки та комбіжири. Годувати таким кормом кота чи пса на постійній основі — сумнівне рішення. Стандарт. Цей клас корму займає проміжне місце між економ- і преміумсегментом. У його складі можуть бути як м’ясні інгредієнти, так і рослинні добавки. Преміум. Цей корм містить м’ясо, вітаміни, а замість дешевих злаків додають рис. Засвоюється преміум корм набагато краще, ніж економ. Він може бути непоганим варіантом для щоденного раціону. Однак, якщо у твого хвостатого є алергія або проблеми зі здоров’ям, без консультації з ветеринаром не обійтися. Суперпреміум. У складі такої продукції — тільки натуральні інгредієнти високої якості. Це можуть бути якісні субпродукти (печінка, нирки, серце), м’ясо птиці, кролика, риба, рис, буряк тощо. Крім того, додають вітамінні комплекси. Жодних барвників та консервантів ти тут не знайдеш.

Замовити кожен із цих варіантів ти можеш на сайті магазину Аврора за посиланням: https://avrora.ua/korm-dlya-tvarin/. Заходь та вибирай оптимальний варіант, враховуючи індивідуальні особливості свого улюбленця. Про них ми поговоримо нижче.

Що ще взяти до уваги при виборі корму для свого вихованця

Вибираючи корм, орієнтуйся на потреби тварини. Увагу варто звертати на такі критерії:

Вік. Цуценята та кошенята (до року) потребують спеціального корму з підвищеним вмістом білка, кальцію та вітамінів для активного росту. Гранули для них мають бути дрібними та м'якими. Дорослим тваринам потрібна менш калорійна їжа, з оптимальним балансом білків, жирів та вуглеводів. Літні улюбленці потребують корму зі зниженою калорійністю та додаванням корисних мікроелементів для підтримки суглобів та обміну речовин. Розміри тварини. Кожна порода має свої потреби. Наприклад, для великих та гігантських собак знадобиться корм, збагачений кальцієм, фосфором та вітамінами для здоров’я кісток та суглобів. Середнім за розміром тваринам потрібне збалансоване харчування. Швидкий метаболізм у малих порід пухнастиків вимагає калорійнішого раціону. Рівень активності. Для енергійної тварини шукай позначки Active або Energy на кормі. У його складі — підвищений рівень білка та жирів. Менш активним улюбленцям підійде корм із позначкою Light або Low Activity. Його використання дозволить уникнути зайвої ваги. Стан здоров’я. Для алергіків вибирають корм без глютену, штучних добавок та з мінімумом злакових. Якщо у вихованця чутливе травлення, підійдуть корми суперпреміум та холістик.

Врахувавши всі особливості свого хвостатого друга, ти зможеш забезпечити йому все необхідне для здоров’я та активності.