Інтерфакс-Україна

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13:56 24.03.2025

Розкрийте потенціал свого 3D друку з філаментами від LBL

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Не важливо, чи починаєте ви свій шлях у сфері 3D-друкуванні, чи є досвідченим користувачем принтера, ніколи не варто забувати про те, що якість друку значною мірою залежить від правильно обраного філаменту. 

Використання матеріалів низької якості може призвести до неприємних наслідків чи навіть поломки принтера. А коли ви, наприклад належите до такого проєкту як ДрукАрмія такі наслідки недопустимі. Саме тому, слід обирати перевірених постачальників матеріалів для своїх проєктів, на кшталт LBL. 

В асортименті магазину представлені високоякісні філаменти для 3D-друку, з чудовою адегезією, стабільністю діаметра та широкою колірною палітрою.

Типи філаментів представлені в каталозі магазину

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В асортименті магазину представлені два основних типи ниток для 3D-друку. Якщо ви тільки вчитеся друкувати, то спеціалісти рекомендують купити PLA пластик, який буде оптимальним рішенням для створення декоративних виробів, прототипів і моделей, забезпечуючи високу деталізацію та стабільність друку.

Для більш серйозних проєктів слід  варто звернути увагу на PETG (поліетилентерефталатгліколь), який вирізняється підвищеною стійкістю до вологи та механічних навантажень. Завдяки цьому він ідеально підходить для друку функціональних деталей та промислових застосувань.

Фактори вибору філаменту

Обираючи пластик для свого проєкту, звертайте увагу на технічні характеристики матеріалу. Серед основних параметрів, які можуть вплинути на кінцевий результат:

  • діаметр – стандартний розмір 1,75 мм або 2,85 мм має бути стабільним;
  • температура друку – для PLA достатньо 190-220C, а для PETG – 220-250C;
  • адгезія до платформи – вибирайте матеріал відповідно до вашої друкарської поверхні;
  • стійкість до впливів – якщо потрібна міцність, обирайте PETG.

Клієнти LBL успішно використовують філамент для 3D принтера для створення унікальних проєктів: архітектурних макетів будівель, інженерних прототипів деталей і реалістичних фігурок для хобі. Якісний матеріал є гарантією точності, міцності та бездоганного вигляду виробів.

Підніміть свій 3D-друк на новий рівень з LBL

Вибір якісного філаменту – це запорука успішного 3D-друку. З філаментами від LBL ви отримаєте стабільну якість, міцність і широку палітру кольорів. Долучайтеся до світу якісного 3D-друку разом з LBL!

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