Що таке апостиль та аффідевіт документів, і навіщо вони потрібні за кордоном?

Під час перебування за кордоном, незалежно від терміну та цілей перебування, громадянам України нерідко доводиться використовувати офіційні документи, видані в рідній країні. Однак, щоб ці документи були визнані іноземними органами, потрібна їхня легалізація. У цьому ключову роль грають апостиль і аффидевит.

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Апостиль

Якщо говорити просто, то це спеціальний штамп, мета якого – підтвердити справжність друку та повноважень особи, яка видала офіційний документ. Він не змінює змісту документа, а лише підтверджує його легітимність у чужій країні чи країнах.

Апостиль використовується в країнах, які підписали відповідну конвенцію, яка пройшла в Гаазі понад півстоліття тому. Завдання апостилю – спростити процес визнання паперів, які можуть використовувати за кордоном. Якщо країна не була на конвенції і не визнає апостиль, буде потрібно консульська легалізація — складніша і багатоетапніша процедура.

Документи, які можна «підтвердити» так, різні. Це свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, смерть, різні дипломи, атестати, довідки про освіту, нотаріально завірені довіреності, згоди, заяви. Сюди належать судові рішення, включаючи довідки про несудимість, а також медичні довідки.

Враховуючи перелік документів, процедура може знадобитися у різних життєвих ситуаціях, як, наприклад, навчання або робота за кордоном, оформлення шлюбу з іноземцем, підтвердження родинних зв'язків при оформленні спадщини, а також еміграція чи громадянство іншої країни.

Аффідевіт

Аффідевіт — це письмова завірена заява, яку особа робить під присягою перед нотаріусом або іншою уповноваженою особою. Документ використовується на підтвердження певних фактів, якщо офіційні документи відсутні або недостатні.

Аффідевіт може знадобитися як підтвердження сімейного стану, якщо немає офіційного свідоцтва, як доказ джерела доходів при імміграційних процесах. Процедура застосовується для засвідчення інформації про власність, угоди чи інші юридичні питання.

Аффідевіт може знадобитися при поданні документів до посольств, міграційних служб, судів або інших установ за кордоном.

Як оформити апостиль та аффідевіт?

Апостиль ставиться в уповноважених державних органах (деяких Міністерствах та органах РАГС). Термін оформлення варіюється і займає від кількох днів, а в деяких ситуаціях – кілька тижнів.

Аффідевіт складається у присутності нотаріуса, який засвідчує особу заявника та факт складання присяги.

Також допомогу з отриманням документів, апостеля та аффідетива можуть надавати фірми-посередники з відповідною акредитацією.