"Водний світ" випустив неочікувану рекламу – про яйця!

Новий рекламний ролик від «Водного світу» підкорює мережу своїм несподіваним сюжетом. Тут не про рибу, не про морепродукти і не про крабові палички.

А про… яйця! Тож, «Водний Світ» почав виробляти яйця? Ні.



І це не просто гра слів чи маркетинговий експеримент – це філософія, що нагадує нам про початок усього.



«День починається з омлета, омлет починається з яйця, а яйця – початок всього… Але ж життя вийшло з води!», – йдеться у відео.



Чи це справді реклама яєць? Так, але ні. Це сміливий хід, що підкреслює незмінне: «Водний світ» реклами не потребує, бо «Водний світ» є «Водний світ».

Цим роликом «Водний світ» ще раз підкреслює свою беззаперечну позицію на ринку. Бренд не потребує реклами – адже якість говорить сама за себе.



Рекламний ролик: https://www.youtube.com/watch?v=PPbkegr2heM