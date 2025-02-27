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16:24 27.02.2025

"Водний світ" випустив неочікувану рекламу – про яйця!

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Новий рекламний ролик від «Водного світу» підкорює мережу своїм несподіваним сюжетом. Тут не про рибу, не про морепродукти і не про крабові палички.
А про… яйця!    Тож, «Водний Світ» почав виробляти яйця? Ні.

І це не просто гра слів чи маркетинговий експеримент – це філософія, що нагадує нам про початок усього.

«День починається з омлета, омлет починається з яйця, а яйця – початок всього… Але ж життя вийшло з води!», – йдеться у відео.

Чи це справді реклама яєць? Так, але ні. Це сміливий хід, що підкреслює незмінне: «Водний світ» реклами не потребує, бо «Водний світ» є «Водний світ».
Цим роликом «Водний світ» ще раз підкреслює свою беззаперечну позицію на ринку. Бренд не потребує реклами – адже якість говорить сама за себе.

Рекламний ролик: https://www.youtube.com/watch?v=PPbkegr2heM

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