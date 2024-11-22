Який матрац обрати — з пружинами чи без

Про користь ортопедичних матраців чула майже кожна людина, саме тому їм все частіше віддають перевагу. Такий блок здатний суттєво покращити якість сну, розвантажити скелетну та м'язову системи, запобігти розвиткові захворювань або полегшити їх симптоми, якщо проблеми вже є.

Головне питання, яке виникає у покупців, ー який блок вибрати ー пружинний або безпружинний. Рішення, звичайно, приймати вам, а гарний асортимент пропонує інтернет-магазин матраців aMebli.

Особливості та переваги пружинних моделей

Головна відмінність цього типу матраців ー наявність пружин, які й забезпечують підтримку тіла. Виділяють два основних види таких виробів: Bonnel та Pocket Spring. Перший варіант характеризується стійкістю до високих навантажень та прийнятною ціною.

Складається матрац Боннель з міцних пружин, виготовлених зі сталі, розташованих по периметру й утворюючих сталеву раму. Такі моделі досить пружні, стійкі до зносу, довговічні, але ортопедичний ефект у них виражений слабо.

Другий тип матрацних блоків складається з незалежних пружин. Кожна з них розміщена в спеціальному текстильному мішечку, тому приймає навантаження незалежно від інших. Саме завдяки такій конструкції блок забезпечує максимальну підтримку хребта та добре розподіляє вагу. Ці моделі підходять для сімейних пар, але й вартість їх вища.

Відмінності безпружинних матраців

Матраци цього типу не мають пружин всередині, а ортопедичний ефект забезпечується комбінацією наповнювачів. Це дозволяє вибрати жорсткість виробу та оптимальні характеристики. До найпопулярніших типів наповнювачів для матрацних блоків можна віднести:

Латекс. Натуральний матеріал рослинного походження, який забезпечує гарну пружність, не викликає алергічних реакцій, не вбирає сторонніх запахів. Також у ньому не заводяться й не розмножуються шкідливі мікроорганізми. Кокосову койру. Також природний матеріал, що відрізняється високою жорсткістю. Він безпечний, дихаючий, не накопичує пил та забезпечує гарну підтримку тіла. Пінополіуретан (ППУ). Це міцний, пружний та довговічний матеріал, що витримує великі навантаження та гарно відновлює початкову форму. Спеціальну піну Memory Foam. Вона повністю повторює та запам'ятовує контури тіла людини, тому дарує комфорт та повноцінний відпочинок.

Безпружинні матраци абсолютно безшумні. Представлені вони у досить широкому асортименті, тому ви можете підібрати необхідний розмір, жорсткість, висоту виробу відповідно до ваших потреб.

Порівняння пружинних і безпружинних матраців

Окрім наявності пружин, існують ще й інші відмінності: пружність, термін служби та спосіб перевезення. Звичайно, що пружинні моделі краще пружинять, таке спальне місце гарантує здоровий та комфортний сон, але є виняток. Людям із хворими суглобами такі матраци будуть доставляти дискомфорт, тому їм варто купувати лише безпружинні варіанти.

Також слід зазначити, що пружинні вироби можуть витримувати більші навантаження, до 170 кг, безпружинні ー лише до 120 кг. При цьому матраци на пружинах менше служать.

На пружинні матрацні блоки не варто ставати, аби не проломити пружини чи сталевий каркас. Безпружинні ж цього не бояться. Перевозити моделі з пружинами можна лише в горизонтальному положенні, а ось вироби без них в деяких випадках можна навіть скручувати.

Який варіант вибрати, вирішувати лише вам. Але при покупці варто врахувати не лише особисті побажання, а й особливості