Судебное решение в пользу НЗФ в деле об отключении СЭС TIU Canada создаст в Украине опасный прецедент – адвокаты

Киев. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Негативное судебное решение в пользу Никопольского завода ферросплавов в деле об отключении предприятия от солнечной электростанции TIU Canada в Никополе, создаст в Украине чрезвычайно опасный прецедент и фактически разрешит отключать безосновательно от сети потребителей и производителей электроэнергии, считает адвокат GOLAV Екатерина Цветкова, представляющая интересы ООО "Экотехник Никополь" (TIU Canada).

"Поэтому к данному делу сейчас приковано внимание всей мировой общественности, и оно имеет чрезвычайно важное критическое значение для инвестиций в украинскую энергетику", – сказала Цветкова на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в среду.

Дело по отключению электростанции TIU Canada будет рассмотрено на заседании Северного апелляционного хозяйственного суда 4 октября.

Как сообщалось, НЗФ 2 марта 2020 года полностью отключил от электросети солнечную электростанцию мощностью 10,5 МВт ООО "Экотехник Никополь" (TIU Canada). В TIU Canada отмечали, что НЗФ воспользовался тем, что СЭС подключена к расположенной на его территории подстанции, а необходимость отключения объяснил ремонтными работами.

В результате ООО "Экотехник Никополь" (TIU Canada) подало иск на НЗФ, ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и АО "ДТЭК Днепровские электросети" в Хозяйственный суд Киева, который, в свою очередь, в январе 2021 года отклонил требования компании к трем перечисленным ответчикам. В ответ на решение суда, "Экотехник Никополь" обратился с жалобой в Северный апелляционный хозяйственный суд (САХС), который открыл соответствующее апелляционное внедрение в марте 2021 года.

Заседание САХС по рассмотрению дела состоялось 26 июля, однако в заседании был объявлен перерыв по причине неявки представителей НЗФ. В то же время повторное заседание суда по "никопольскому делу" 8 сентября было также перенесено на 4 октября по причине подачи НЗФ накануне апелляционной жалобы в САХС на январское решение Хозяйственного суда Киева, которое НЗФ ранее поддерживал.

В своей апелляционной жалобе НЗФ считает, что исковое заявление "Экотехник Никополь" к "Укрэнерго" в рамках рассмотрения дела в Хозяйственном суде Киева, являлось штучным и не содержало конкретных исковых требований к НЭК, и именно по этой причине дело должно было рассматриваться Хозяйственным судом Днепропетровской области.

В свою очередь, как отметила адвокат GOLAV Екатерина Манойленко, отключение субъекта от доступа к электросети требует определенной процедуры и в случае с отключением СЭС TIU Canada в Никополе, НЗФ, согласно законодательству, должен был получить предварительно соответствующие разрешения от "Укрэнерго" и "ДТЭК Днепровские электросети".

"Укрэнерго" по данному делу является оператором системы передачи. И именно, "Укрэнерго" должно было предоставить или не предоставить разрешение на отключение от линии канадского инвестора", – подчеркнула Манойленко, назвав действия "Экотехник Никополь" по определению трех ответчиков в лице НЗФ, "Укрэнерго" и "ДТЭК Днепровские электросети" вполне обоснованными и правомочными.

"Дело должно было рассматриваться, и было рассмотрено Хозяйственным судом города Киева. Канадский инвестор считает, что есть три лица, – это основной ответчик – лицо, которое осуществило незаконное отключение – НЗФ, – а также два лица, которые не осуществили каких-либо действий по защите прав канадского инвестора", – резюмировала адвокат.

Кроме того, по словам Цветковой, НЗФ, при подаче апелляционной жалобы в САХС 7 сентября, превысил установленный процессуальным законодательством 20-дневный срок подачи апелляции участником дела с момента получения текста решения суда.

"По данному делу сроки апелляционного обжалования, согласно Процессуальному кодексу, закончились еще 28 февраля 2021 года", – подчеркнула Цветкова.

При этом НЗФ аргументировал сроки затягивания подачи апелляции якобы ограниченным бюджетом на уплату судебного сбора, а также сложностями с юридическим сопровождением судебных дел.

В то же время, согласно годовому отчету ЧАО "Никопольский завод ферросплавов" за 2020 год, компания получила 456 млн грн чистой прибыли.

"Как мы считаем, подача такой апелляционной жалобы является ничем иным как затягиванием рассмотрения дела и злоупотреблением своими процессуальными правами", – утверждает адвокат.

Тем не менее, САХС 8 сентября заявил о том, что принимает жалобу НЗФ к апелляционному производству.

"В связи с подобным, достаточно спорным решением суда, нами был подан отвод данной коллегии судей", – констатировала Цветкова.

TIU Canada работает в Украине с 2016 года. Компания ввела в эксплуатацию СЭС 10,5 МВт в Никополе в январе 2018 года, СЭС 11 МВТ в Николаевской области – в апреле 2019 года. Кроме того, TIU Canada запустила СЭС 33 МВт в Одесской области. Инвестиции компании в солнечную энергетику, ставшей первым инвестором в Украине в рамках Канадско-Украинского соглашения о зоне свободной торговли (CUFTA), составили свыше $65 млн.

Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).