Госэнергонадзор подтвердил нарушения законодательства при отключении НЗФ солнечной электростанции TIU Canada - компания

Киев. 24 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Государственная инспекция энергетического надзора (Госэнергонадзор) подтвердила нарушения действующего законодательства при отключении Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ) солнечной электростанции TIU Canada в Никополе, сообщила адвокат юрфирмы GOLAW Екатерина Цветкова.



"Все сказанное нами – это не только правовая позиция адвокатов по делу. Это (нарушения законодательства - ИФ) также подтверждается компетентными органами", - сказала она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По ее словам, Госэнергонадзор после соответствующего обращения проанализировал ситуацию и установил ряд нарушений НЗФ законодательства. В частности, отключение было проведено не в соответствии с месячными и годовыми план-графиками вывода из работы оборудования и линий электропередач.



Кроме того, на якобы ремонтные работы на ЛЭП, которыми пояснялось необходимость отключения станции, не было получено обязательное согласование НЭК "Укрэнерго". Также завод не получил согласование на отключение СЭС от линий "ДТЭК Днепровские электросети".

"Таким образом, отключение было проведено не в соответствии с требованиями законодательства, с грубым нарушением действующих норм и без наличия фактических оснований, поскольку заявленный ремонт не был проведен", - отметила Цветкова.

В свою очередь директор TIU Canada в Украине Валентина Белякова сообщила, что после получения в 2020 году письма от НЗФ об отключении, компания встретилась с топ-менеджментом НЗФ, который уведомил о получении задачи об отключении СЭС от акционера завода.



Представитель американско-украинского делового совета (USUBC) Марина Антонова обратила внимание, что украинские власти постоянно заявляют о необходимости привлечения иностранных инвестиций в страну, но вышеуказанные действия подрывают доверие к стране.

При этом TIU Canada была готова наращивать инвестиции и создавать новые рабочие места в Украине, которая является важным партнером для Канады.

"Мы бы хотели призвать украинскую власть, судебную власть справедливо рассмотреть этот кейс… Задача украинской власти, тех, кто отвечает за бизнес-климат – сделать так, чтобы отношения Украины и Канады продолжались еще много лет без таких случаев, которые отпугивают иностранных инвесторов, и не только из Канады, но и других стран мира", - подчеркнула она.

Как сообщалось, солнечная электростанция мощностью 10,5 МВт ООО "Экотехник Никополь" (TIU Canada) была отключена НЗФ от электросети 2 марта 2020 года. В TIU Canada отмечали, что НЗФ воспользовался тем, что СЭС подключена к расположенной на его территории подстанции, а необходимость отключения объяснил ремонтными работами. Отключение нанесло компании свыше EUR1,5 млн убытков, которые продолжают расти.



В результате ООО "Экотехник Никополь" (TIU Canada) подало иск на НЗФ в Хозяйственный суд Киева, который отклонил требования компании к НЗФ. Решение было оспорено, Северный апелляционный хозяйственный суд планирует провести слушания по делу 26 июля 2021 года.

TIU Canada работает в Украине с 2016 года. Компания ввела в эксплуатацию СЭС 10,5 МВт в Никополе в январе 2018 года, СЭС 11 МВТ в Николаевской области – в апреле 2019 года. Кроме того, TIU Canada запустила СЭС 33 МВт в Одесской области. Инвестиции компании в солнечную энергетику, ставшей первым инвестором в Украине в рамках Канадско-Украинского соглашения о зоне свободной торговли (CUFTA), составили свыше $65 млн.

Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).