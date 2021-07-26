Лишение архитекторов авторских прав угрожает безопасности при строительстве – Союз архитекторов

Киев. 26 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Лишение архитекторов авторских имущественных прав на объекты строительства, предусмотренное законопроектом №5655, угрожает безопасности зданий и сооружений, заявила заместитель председателя Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины (НСАУ) в Киеве Анна Кирий.

"Законопроект 5655 лишает архитектора авторства и имущественных прав еще до того, как он начинает что-то проектировать, это лишает строительство гарантий безопасности", - сказала Кирий на пресс-конференции на тему "Как законопроект №5655 может уничтожить архитектуру Украины и архитекторов как профессию", проведенной в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

В тоже время, согласно документу, авторства на строительный объект лишается только тот архитектор, который выполняет работу за счет бюджетных средств. Все права на интеллектуальную собственность и проектную документацию приобретает заказчик.

Она отметила, что "представители архитектурного сообщества Украины не принимали участия в написании текста законопроекта, не были отражены их замечания и при принятии документа, в котором на данный момент ею насчитано, по меньшей мере, 100 пунктов, дискриминирующих архитекторов перед другими участниками строительной отрасли".

По мнению Кирий, этот законопроект может создать почву для коррупции при использовании бюджетных средств. "Заказчик может пожелать сэкономить на замене материалов, переходах конструкций здания. Когда генподрядчику закрывают акты выполненных работ на изначально утвержденную смету, а не на фактическую с учетом такой экономии, мы считаем, что тем самым законопроект узаконит коррупционные схемы".

В свою очередь, президент НСАУ Александр Чижевский отметил, что создание градостроительной палаты при Министерстве развития громад и территорий Украины, как отдельного органа с широкими полномочиями в части контроля и сертификации архитекторов, "является небезопасным, поскольку может нивелировать саморегулирование в архитекторской среде и привести к разбалансировке всей градостроительной системы".

"Государство, тем самым, отнимает полномочия у Архитектурной палаты по саморегулированию, которыми само же и наделило его в 2016 году", - сказал председатель Архитектурной Палаты НСАУ в Черновцах Олег Пикущенко.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада зарегистрировала законопроекты №5655 и №5656 в части реформирования градостроительства. Документы предусматривают диджитализацию документации и разделение полномочий центральных, местных органов власти и юридических лиц.