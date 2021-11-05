Экономика

17:27 05.11.2021

Профильный подкомитет Рады поддержал правку к законопроекту №5655 в части имущественных прав архитекторов – нардеп Шуляк

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Профильный подкомитет Рады поддержал правку к законопроекту №5655 в части имущественных прав архитекторов – нардеп Шуляк

Профильный подкомитет Верховной Рады поддержал правку к законопроекту о реформе градостроительства (№5655), сохраняющую за архитекторами имущественные права на проекты, финансируемые из государственного или местного бюджетов.

"Сегодня по требованию архитекторов, наш подкомитет по №5655 о реформе градостроительства поддержал правку, сохраняющую за ними имущественные права на проекты за бюджетные средства (деньги государственного и местного бюджетов). Это значит, если какая-нибудь ОТГ заплатила архитектору за проект стадиона, то не сможет передать проект другой ОТГ без его разрешения", - сообщила в Facebook народный депутат и заместитель главы комитета Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, для реализации проектов по программе "Большое строительство" государству было бы выгодно масштабировать типовые проекты без согласия архитекторов, учитывая, что строительство таких объектов ведется за деньги налогоплательщиков.

"Мы строим не за государственные деньги, а за деньги плательщиков налогов. Поэтому хотелось бы рационально обращаться с этим ресурсом, и не распыляться на оплату услуг, которые могут быть бесконечными. Сейчас рычаги на стороне архитекторов, так как их права также не хотелось бы нарушать", – отметила Шуляк.

Ранее Шуляк сообщала, что законопроект о реформе градостроительства будет вынесен на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады 17 ноября и может быть принят до конца 2021 года.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №5655.

Теги: #шуляк #законопроект #архитекторы
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