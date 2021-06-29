Пресс-конференции

17:13 29.06.2021

Молочной отрасли для преодоления кризиса необходимы 45 млрд грн господдержки до 2030 г.

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Киев. 29 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Для предотвращения кризисных процессов в молочной отрасли Украины необходимо принять национальную программу развития молочного животноводства и молокоперерабатывающей отрасли, реализация которой до 2030 года позволит нарастить поголовье коров, производство и переработку молока, сообщил глава Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Вадим Чагаровский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Необходимо принять национальную программу развития молочного животноводства и молокоперерабатывающей отрасли. У нас уже разработана концепция этой программы, и ее основные показатели следующие: увеличение поголовья коров до 2,3 млн голов, рост молока до 10 млн тонн, реального, не того, что говорит наша статистика, рост переработки молока до 8 млн тонн, тогда как за прошлый год мы переработали 3,5 млн тонн", - считает глава СМПУ.

По его данным, таких показателей отрасль может добиться в случае получения за период 2021-2030 годов 45 млрд грн государственной поддержки, аналогично существующей в других странах практике.

В ходе пресс-конференции глава набсовета ЗАО "Куликивське молоко" (с. Куликовка Черниговской обл.) Анатолий Дидур уточнил, что украинская молочная продукция оказывается неконкурентоспособной и вытесняется с рынка Украины импортной, преимущественно производства ЕС. По его данным, программой поддержки молочной отрасли в ЕС на 2021-2027 годы предполагается выделение EUR69 млрд, и увеличение господдержки украинских производителей и переработчиков молока могло бы повысить конкурентоспособность украинской продукции.

Помимо того, глава СМПУ заявил, что для преодоления кризисных явлений в отрасли необходимо провести специальное расследование относительно роста импорта молочной продукции в Украину, а также ввести зеркальные защитные меры в отношении ее экспорта из Беларуси, в 2016 году присоединившейся к введенному РФ эмбарго на украинскую "молочку".

Чагаровский отметил, что производители и переработчики молока нуждаются в принятии парламентом ряда законов, стимулирующих развитие молочной отрасли.

"Необходимо внести изменения в законы про качество и безопасность, где дать определение фальсификации молока как продуктовому мошенничеству, и внести изменения в Уголовный кодекс, предполагающий уголовную ответственность за фальсификацию молочных продуктов", - заявил Чагаровский.

Он также отметил необходимость принятия закона про основные положения торговли продуктами питания, предполагающий справедливое распределение государством создаваемой молокоперерабатывающими предприятиями добавочной стоимости, а также отмену действующего закона "О молоке и молочных продуктах".

"Необходимо в ближайшее время нам помочь депутатам принять законопроект №5425-Д, который вернет ставку НДС 20% на молочное сырье. Также необходимо внести изменения в законопроект №5600 касательно приусадебных участков, потому что на наш взгляд его принятие вынудит держащих скот селян вырезать этот скот, потому что они не смогут производить заготовление кормов для себя", - уточнил глава СМПУ.

Помимо того, Чагаровский заявил о необходимости объединения всех общественных отраслевых объединений в одну мощную лоббистскую организацию.

"Практика, когда многопрофильные организации лоббировали и "проталкивали" некоторые законы, закончилась. Она показала, что некоторые законы принимались вопреки желаниям молокоперерабатывающей отрасли. Потому мы заявляем сегодня, что будем создавать мощную организацию, которая будет лоббировать интересы нашей отрасли", - подытожил Чагаровский.

Как сообщалось со ссылкой на Госслужбу статистики, производство молока в январе-мае 2021 года снизилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 3,43 млн тонн.

По данным ведомства, производство молока за пять месяцев текущего года больше всего снизилось в Ривненской области – до 122,4 тыс. тонн (-11,2%), Николаевской – 96,6 тыс. тонн (-12,0%) и Луганской - до 35,8 тыс. тонн (-13,4%), но выросло в Тернопольской – до 164,1 тыс. тонн (+5,3%) и Хмельницкой областях – до 245,8 тыс. тонн (+1,2%).

Минэкономики в прогнозах на 2021 год ожидает роста производства молока и молочных продуктов в Украине – на 4,2%, до 9,10 млн тонн, свинины - на 3,1%, до 740 тыс. тонн, мяса птицы – на 0,1%, до 1,43 млн тонн, тогда как производство говядины снизится на 6%, до 294 тыс. тонн.

Теги: #молоко #переработка
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