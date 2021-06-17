Постковидную реабилитацию необходимо начинать еще во время болезни – мнение

Киев. 17 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Постковидная реабилитация необходима пациентам еще в момент пребывания в медучреждении, а постковидным синдромом будет страдать 20-40% переболевших пациентов, такое мнение озвучили ряд экспертов в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Из 100% людей, которые болеют COVID-19, 20% нуждаются в госпитализации. Часть этих пациентов нуждается в госпитализации в палаты интенсивной терапии, а также в искусственной вентиляции легких. Реабилитация для таких пациентов необходима еще в палате интенсивной терапии, особенно для пациентов на ИВЛ. Также важна реабилитация для пациентов, которые переходят из отделения интенсивной терапии в стационар", - поясняет руководитель направления реабилитации сети медицинских клиник "Адонис" Вадим Керестей.

При этом эксперт подчеркнул, что в настоящее время в Украине очень мало реабилитационных мер проводится в реанимациях, а реабилитационные центры не покрывают всей потребности.

Он отметил, что большинству пациентов, которые переболели в легкой форме, также необходима постковидная реабилитация, поскольку пациенты имеют нарушения со стороны разных систем. У пациентов часто наблюдается тахикардия, проблемы с легкими, сниженная трудоспособность, острые нарушения мозгового кровообращения, тромбоз, что повышает риск инсультов, нарушения нервной системы.

Кроме того, в стране также есть спрос на постковидную реабилитацию среди иностранцев, подчеркнул эксперт.

По его словам, особенно важной является физическая терапия.

"Физическая терапия ускорит выздоровление пациентов. Физические терапевты учат пациентов двигаться, правильно дышать, определяют физическое состояние и возможность организма к физическим нагрузкам", - сказал Керестей.

В свою очередь завотделением воспалительных патологий глаза и микрохирургического лечения их последствий ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова АМН Украины" Александра Зборовская отметила, что пациентам после коронавируса также необходимо проходить реабилитацию у офтальмологов.

"С точки зрения офтальмолога, в реабилитации нуждаются все, даже те, кто не болел, поскольку мы все были на изоляции, что значительно увеличило время контакта с гаджетами. Появились данные, что фиксируется увеличение близорукости у детей. Поэтому большое значение имеет зрительная гигиена и режим дозированной зрительной нагрузки. Относительно постковидной реабилитации – пациенты приходят с разными жалобами и необходимо наблюдаться у врача", - сказала она.

В то же время советник по медицинским вопросам компании "Фармак" Виталий Усенко отметил, что постковидным синдромом, по последним данным, будет страдать 20-40% переболевших пациентов.

"Постковидный синдром внесен в международный классификатор болезней. Министерство здравоохранения Украины подписало приказ с протоколом реабилитационной помощи пациентам с коронавирусной болезнью. Выполнить протокол силами одной системы здравоохранения невозможно, и очень хорошо, что появляются услуги по реабилитации", - добавил он.

По словам Усенко, при постковидной реабилитации могут использоваться препараты, которые применяются при лечении COVID-19, но только по назначению врача.