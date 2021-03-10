Пресс-конференции

16:17 10.03.2021

Легальный рынок ТИЭН в 2021г. сократится в 3 раза при повышении акцизного налога на 320% - "Филип Моррис"

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Легальный рынок ТИЭН в 2021г. сократится в 3 раза при повышении акцизного налога на 320% - "Филип Моррис"

Компания "Филип Моррис Украина" в текущем году прогнозирует снижение легального рынка табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) в 3,1 раза по сравнению с прошлым годом – до 1,5 млрд шт. по причине повышения акцизного налога на эти изделия с января 2021 года на 320%.

Об этом сообщил финансовый директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

"Единоразовое увеличение акцизов на 320% с 1 января требует повышения цен на, примерно, 29 грн (за пачку ТИЭН – ИФ), не включая увеличения цены из-за инфляции и девальвации гривни. В случае если мы перенесем это повышение цены на потребителя, цена увеличится до 80-90 грн", - пояснил он.

Гендиректор компании Костас Сальварас заявил, что "Филип Моррис Украина" поддерживает изменения в закон №4278, предлагающие повышение акциза на ТИЭН на 200% с его дальнейшим ростом на 30% в 2022-2025 годах вместо однократного повышения на 320%. Данные изменения в виде поправки №55 были приняты в феврале парламентским Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Согласно расчетам "Филип Моррис Украина", более плавный рост акцизного налога позволит защитить легальный рынок ТИЭН, емкость которого в случае принятия данной поправки вырастет в нынешнем году на 6,3% по сравнению с 2020 годом – до 5 млрд шт.

Компания также ожидает, что в случае постепенного роста налога, рост поступлений в госбюджет в 2021 году будет не ниже запланированных Министерством финансов 4,8 млрд грн, и 6,5-7,5 млрд грн в 2022 году.

Барабаш уточнил, что однократное повышение акцизного налога на 320% повлечет рост цен на ТИЭН в полтора раза, и сделает нелегальный импорт табачных изделий для нагревания в четыре раза выгоднее контрабанды обычных сигарет. Финдиректор компании оценил прибыль от нелегального импорта одного короба ТИЭН на уровне $500-800.

Кроме того, по его данным, уравнивание ставки акцизного налога на ТИЭН и обычные сигареты до 320% повлечет возврат пользователей устройств для нагревания табака к более дешевым и более вредным никотиносодержащим продуктам - сигаретам. Финдиректор компании отметил, что данное решение противоречит европейской практике, поскольку в среднем в странах ЕС акцизы на ТИЭН ниже акциза на сигареты на 72% для стимулирования перехода курильщиков обычных сигарет на системы нагревания табака. При этом в Украине акциз на оба вида табачных продуктов сейчас одинаков, а в случае принятия поправки №55 разница ставок составит 28% (самый низкий показатель среди стран ЕС у Франции- 43%, самый высокий у Польши и Эстонии – 84%).

Барабаш уточнил, что резкий рост акциза на данный продукт поставит под угрозу 4,2 млрд грн, уже инвестированных в развитие украинской инфраструктуры ТМ IQOS, в которой работает более 2 тыс. человек. Также он сделает невозможным локализацию производства ТИЭН в Украине, которая могла бы снизить цену на данный продукт.

Как сообщалось, Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, и продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. В Украине "Филип Моррис" владеет фабрикой в Харьковской области, на предприятиях компании работает более 1,3 тыс. человек.

Компания снизила в 2020 году отгрузку сигарет в Украине на 4,3% по сравнению 2019 годом в связи с общим снижением рынка, которое удалось частично компенсировать увеличением доли рынка ТИЭН.

Теги: #налоги #филип_моррис #тиэн #табак
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