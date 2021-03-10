За последние два года ответственность за противоправные действия понесли менее 1% правоохранителей – экс-глава МВД

За последние два года органами прокуратуры было возбуждено 560 уголовных дел по факту совершения противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов. И лишь по 6 из них подозреваемым были предъявлены обвинения.

Об этом на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина" во вторник заявил экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев, отметив, что за наказанием лиц, допустивших нарушение законодательства, в аппарате МВД сегодня никто не наблюдает.

"Полное отсутствие ведомственного контроля за нарушителями внутри системы рождает вседозволенность и подрывает устои всего государства, – отметил экс-министр. Вспомните убийство на посту милиционера в 2015 году – подозреваемые были задержаны, им предъявили обвинение, после чего… всех отпустили! Когда лица, привлекаемые за тяжкие столь тяжкое преступление, спокойно ходят по улице и работают, в том числе, в госструктурах – это нонсенс!"

В свою очередь, экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский напомнил о кейсе с Сервисным Центром МВД Украины в Харьковской области. По его словам, в ноябре 2020 года журналисты в рамках проводимого расследования смогли получить поддельные автомобильные номера президента Владимира Зеленского, медицинские справки о пригодности к управлению транспортными средствами на имя руководителя полиции Харьковской области генерала полиции Валерия Сокуренко, справку с фотографией председателя СБУ Ивана Баканова и экс-заместителя главы Офиса президента Украины Сергея Трофимова. Причем, без присутствия самих чиновников. Все это изготовили в помещении регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской области. Ознакомившись с материалами, Денис Ярославский передал в ноябре 2020 года в прямом эфире соответствующие документы, свидетельствующие о многочисленных коррупционных действиях в системе сервисных центров, заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко. Последний пообещал их изучить и разобраться.

По словам журналиста Игоря Лесева, после выхода в эфир материалов журналистского расследования, группа компаний под руководством Сергея Вакуленко (в составе ООО "Вип-эксперт", ООО "Регион-эксперт", ООО "Транском-плюс") переехала из здания Сервисного центра МВД в другой офис. Никакой ответственности за изготовление фальшивых медицинских справок, поддельных регистрационных номеров автотранспорта и проведение незаконных сделок его купли-продажи, никто из ответственных лиц Сервисных центров или ГУНП в Харьковской области не понес. При этом только неуплатой аренды группой Вакуленко Сервисным центрам в Харькове был нанесен ущерб более 200 тысяч гривен.

По словам еще одного участника пресс-конференции, экс-военного прокурора Украины Игоря Серкова, пока фигурантам журналистского расследования не предъявлены подозрение в совершении преступления с избранием соответствующей меры пресечения, упомянутые в фильме нарушения являются абстрактными.

"Если сотрудники Сервисных центров и связанные с ними должностные лица ГУНП в Харьковской области, подозреваемые в коррупции и противоправных действиях, не понесут наказания, нет никаких гарантий, что данная схема не найдет своего продолжения уже в самое ближайшее время. Теряется главный принцип – неотвратимости наказания подозреваемых", – считает И.Серков.