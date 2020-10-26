Пресс-конференции

16:33 26.10.2020

Прошедшие местные выборы были первыми, где центральная власть не воспользовалась или не смогла воспользоваться админресурсом – мнение

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Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Прошедшие 25 октября местные выборы в Украине стали первыми, на которых власть или не воспользовалась, или не смогла воспользоваться административным ресурсом, заявил политический консультант Валентин Гладких.

"Это первые выборы на моей памяти, а память у меня неплохая, когда власть, по сути, не воспользовалась (административным ресурсом - ИФ) или не смогла, или не захотела, или были какие-то другие обстоятельства, но тем не менее, это были первые выборы, на которых административный ресурс не сыграл какой-то заметной роли для достижения результатов со стороны власти", - сказал Гладких в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Политолог уточнил, что админресурс не применялся представителями центральной власти: "Тут есть одно существенное замечание, которое нужно учитывать. Когда я говорю об административном ресурсе, я имею ввиду выполнение задач именно центральной власти, то есть господина президента и пропрезидентского большинства в Верховной Раде. Если мы внимательно посмотрим, как протекали эти процессы на местах, то мы увидим, что все-таки в некоторых городах местная власть достаточно активно пыталась использовать имеющийся у нее властный потенциал для того, чтобы обеспечить тот или иной результат. Но в целом стоит отметить, что эти выборы состоялись достаточно спокойно, без излишней экзальтации и ощутимой конфронтации в обществе. Если это и именно место, то только в медиа, что не вылилось на улицы, что уже неплохо".

Теги: #админресурс #мнение #выборы
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