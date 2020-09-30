Пострадавшие от засухи аграрии юга Одесской области просят освободить их от уплаты налогов на 2020г

Киев. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Агропроизводители юга Одесской области, пострадавшие от засухи в этом году, обратились к президенту, премьер-министру, Верховной Раде с просьбой освободить их от уплаты налогов в этом году.

"Мы разработали ряд предложений, они касаются налоговых платежей. Основная идея в том, чтобы помочь (пострадавшим от засухи агрохозяйствам - ИФ) путем уменьшения объема налоговых платежей по региону (юга Одесской области - ИФ)", - сообщил президент ООО "Велес" (ТМ "Колонист") Иван Плачков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, 10-15% виноградников юга Одесской области высохли, еще 50% урожай не собирали по причине его отсутствия, из оставшихся виноградников урожай был получен в 10-15 раз ниже среднего за предыдущие годы.

В свою очередь директор фермерского хозяйства Александр Петков сообщил: несмотря на задекларированную профильным министерством государственную помощь на гектар пострадавшим от засухи агропроизводителям средства не выплачены.

В сложившейся ситуации он призвал по аналогии с решением правительства, когда агропроизводителей освободили на два месяца от налога на землю и арендной платы за земли сельхозназначения госсобственности, избавить аграриев юга Одесской области от уплаты налогов в 2020 году, в том числе налога 4-й группы.

"Мы просим освободить нас от уплаты сельхозналога 4-й группы на этот сложный год. Это было бы опорой для нас и позволило бы провести полевые работы, засеять на следующий год", - отметил Петков.