Пресс-конференции

13:25 30.09.2020

Пострадавшие от засухи аграрии юга Одесской области просят освободить их от уплаты налогов на 2020г

2 мин читать

Киев. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Агропроизводители юга Одесской области, пострадавшие от засухи в этом году, обратились к президенту, премьер-министру, Верховной Раде с просьбой освободить их от уплаты налогов в этом году.

"Мы разработали ряд предложений, они касаются налоговых платежей. Основная идея в том, чтобы помочь (пострадавшим от засухи агрохозяйствам - ИФ) путем уменьшения объема налоговых платежей по региону (юга Одесской области - ИФ)", - сообщил президент ООО "Велес" (ТМ "Колонист") Иван Плачков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, 10-15% виноградников юга Одесской области высохли, еще 50% урожай не собирали по причине его отсутствия, из оставшихся виноградников урожай был получен в 10-15 раз ниже среднего за предыдущие годы.

В свою очередь директор фермерского хозяйства Александр Петков сообщил: несмотря на задекларированную профильным министерством государственную помощь на гектар пострадавшим от засухи агропроизводителям средства не выплачены.

В сложившейся ситуации он призвал по аналогии с решением правительства, когда агропроизводителей освободили на два месяца от налога на землю и арендной платы за земли сельхозназначения госсобственности, избавить аграриев юга Одесской области от уплаты налогов в 2020 году, в том числе налога 4-й группы.

"Мы просим освободить нас от уплаты сельхозналога 4-й группы на этот сложный год. Это было бы опорой для нас и позволило бы провести полевые работы, засеять на следующий год", - отметил Петков.

Теги: #засуха #аграрии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 24.09.2020
ВАР оценивает потери аграриев от засухи в Украине в 6,5 млрд грн

ВАР оценивает потери аграриев от засухи в Украине в 6,5 млрд грн

11:28 17.09.2020
Рада приняла в первом чтении законопроект о снижении для аграриев ставки НДС с 20% до 14%

Рада приняла в первом чтении законопроект о снижении для аграриев ставки НДС с 20% до 14%

16:33 14.09.2020
Проект госбюджета-2021 предусматривает 4,2 млрд грн на поддержку украинских аграриев

Проект госбюджета-2021 предусматривает 4,2 млрд грн на поддержку украинских аграриев

14:20 04.09.2020
Минэкономики выплатило аграриям 1,11 млрд грн по программам господдержки в АПК

Минэкономики выплатило аграриям 1,11 млрд грн по программам господдержки в АПК

18:51 10.08.2020
Банки реструктуризировали аграриям Одесской области 80% проблемных кредитов

Банки реструктуризировали аграриям Одесской области 80% проблемных кредитов

16:04 05.08.2020
Правительство направило аграриям 125 млн грн частичной компенсации процентов по кредитам за январь-июнь 2020г

Правительство направило аграриям 125 млн грн частичной компенсации процентов по кредитам за январь-июнь 2020г

16:40 27.05.2020
Украинские виноградари и виноделы призывают власти страны снизить налоговую нагрузку и ввести пошлины на импорт для поддержания отрасли

Украинские виноградари и виноделы призывают власти страны снизить налоговую нагрузку и ввести пошлины на импорт для поддержания отрасли

11:51 27.05.2020
Аграрии 28 мая в правительственном квартале проведут акцию протеста против введения квот на импорт минудобрений

Аграрии 28 мая в правительственном квартале проведут акцию протеста против введения квот на импорт минудобрений

10:36 25.05.2020
Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок

Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок

18:51 19.05.2020
Посевная прошла в штатном режиме, заложены все предпосылки для урожая-2020 – советник Зеленского

Посевная прошла в штатном режиме, заложены все предпосылки для урожая-2020 – советник Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский стал самым влиятельным украинским чиновником, в пятерку лидеров вошли Ермак, Аваков и Венедиктова - исследование

Зеленский стал самым влиятельным украинским чиновником, в пятерку лидеров вошли Ермак, Аваков и Венедиктова - исследование

Партия " Демократическая сокира" подает в суд в связи с тем, что ее не допустили на выборы в Киевсовет

Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

Общественные организации выступают против предложенного профильным комитетом Рады законопроекта о самоуправлении медпрофессий

Освобождение от РРО приведет к тенизации части аптечного рынка - мнение

Комиссия по вопросам защиты бизнеса проведет заседание в октябре-2020 - UkraineInvest

UkraineInvest представил "инвестиционный путеводитель" с 60 объектами

Результат местных выборов в Украине повлияет на судьбу Кабмина и конституционного законопроекта по децентрализации – мнение

Пандемия Covid-19 может повлиять на снижение явки на местных выборах и стать технологией срыва выборов в некоторых избирательных участках - эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА