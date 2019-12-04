Пресс-конференции

11:33 04.12.2019

Под Верховной Радой 4 декабря стартует акция протеста против продажи земли

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Киев. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Акция протеста "Нет безответственной продажи земли" под Верховной Радой начнется 4 декабря в 13:00 и будет бессрочной, сообщил председатель общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков.

"Под Верховной Радой собираются люди для того, чтобы заявить свою позицию, так как сегодня будут проходить парламентские слушания. Акция будет бессрочная, разворачивается палаточный городок, будет постоянное дежурство общественной стражи. Будем следить за течением обсуждения 3 тыс. правок к законопроекту о земле", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Кроме того, в регионах пройдет блокирование дорог.

"По дорогам государственного значения сейчас движутся автомобильные колоны", - добавил Новиков, не уточнив, какие именно дороги будут перекрываться.

"Аграрный союз Украины" выступает за поэтапное введение рынка земли. На первом этапе, до восстановления территориальной целостности Украины, предлагает предоставить право выкупа земель государству и органам местного самоуправления и оставить запрет на продажу и любое отчуждение земель сельхозназначения государственной и коммунальной собственности.

На втором этапе общественный союз предлагает на первые пять лет дать доступ к рынку физическим лицам гражданам Украины с ограничением площади в одни руки в 200 га.

Как сообщалось, 4 декабря в парламенте пройдут парламентские слушания на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Теги: #протеста #акция
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