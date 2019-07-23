"ArcelorMittal Кривой Рог" в июле получит $1 млн убытков из-за действий СБУ – и.о. гендиректора

Киев. 23 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) отрицает все обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности Украины, открывшей 16 июля уголовное дело об экоциде, и заявляет об убытках в $1 млрд по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3 после обыска СБУ 20 июля.

"Все, что мы делали, мы делали в соответствии с законом. Сейчас МНЛЗ, по сути, арестована, пуско-наладочные работы остановлены, $155 млн инвестиций заморожены, мы несем убытки", - сказал и.о. генерального директора АМКР Александр Иванов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он уточнил, что в июле предприятие планировало получить первую продукцию на этой МНЛЗ, а в августе вывести ее примерно на половину от проектной мощности, составляющей около 1,3 млн тонн в год.

И.о.гендиректора подчеркнул, что уровни радиации, озвученные СБУ по итогам проведенного обыска, соответствуют всем санитарным нормам. Главный юрисконсульт предприятия Артем Филипьев уточнил, что это соответствие также зафиксировано в протоколе обыска, подписанном сотрудниками СБУ. По его словам, обвинения в якобы кустарных доработках оборудования также не соответствуют действительности, так как дополнительные меры защиты были предприняты в рамках доработки проекта и в соответствии с рекомендациями государственного ведомства.

Иванов напомнил, что обыску предшествовали усилившееся в период выборов политическое давление, внеочередная экологическая проверка и обвинения президента Владимира Зеленского 12 июля в адрес предприятия в якобы невыполнении в сроки обязательств по улучшению экологической ситуации.

"Мы чувствуем это давление, и не понимаем, что делать дальше", - обрисовал ситуацию и.о. гендиректора. Он уточнил, что ранее 22 года работал в "Метинвесте", однако никогда не сталкивался с подобным.

По его мнению, такое давление может быть связано с попытками получить контроль над АМКР, влиять на рассмотрение предложений по поставкам сырья, услуг и оборудования. В то же время Иванов подчеркнул, что предприятие будет отстаивать свою независимость всеми законными способами.

Главный юрисконсульт уточнил, что дело об экоциде против АМКР стало третьим за всю историю делом по данной статье в Украине: до этого подобные дела открывали против сети заправок БРСМ после пожара на нефтебазе с человеческими жертвами и против сепаратистов на востоке из-за затопления шахт. По его мнению, эта статья была выбрана потому, что является единственной "экологической" статьей в полномочиях СБУ.

"То, что происходит сегодня, по нашему мнению, это или перегибы на местах, или целенаправленная политика, посылающая сигнал иностранным инвесторам, что скоро в стране начнется реприватизация, или это означает, что в стране происходит деиндустрализация и такие предприятия, как ArcelorMittal Украине просто не нужны", - заявил Филипьев.

Он добавил, что действия СБУ ставят под угрозу выполнение ArcelorMittal инвестиционных обязательств по замене в 2020 году новыми современными мощностями мартеновского производства, а это, в свою очередь, создает почву для реприватизации.

"Мы все рассчитываем, что может президент чего-то не знает, может действительно это перегибы на местах. Надежды все на нашего президента, который сформирует новую команду и позволит поменять эту ситуацию", - сказал Иванов, заочно пригласив главу государства Владимира Зеленского посетить предприятие и ознакомиться с его строящимися объектами.

По словам и.о.гендиректора, с момента покупки предприятия в 2005 году за $4,8 млрд в него было вложено $4,4 млрд инвестиций и их план до 2024 года составляет еще $1,8 млрд.

Заместитель генерального директора по вопросам сотрудничества с государственными органами и коммуникациям комбината Владимир Ткаченко уточнил журналистам, что после обыска СБУ он общался по телефону с секретарем Совета по национальной безопасности и обороне Александром Данилюком и при посредничестве Европейской бизнес ассоциации встречался с Давидом Арахамией – назначенным Зеленским секретарем Нацинвестсовета при президенте Украины, в который входит глава ArcelorMittal Лакшми Миттал.

"Мы рассчитываем на благоразумие властей, что ситуация изменится", - заявил Иванов, отметив, что в противном случае предприятию придется активнее защищаться и привлекать к конфликту внимание европейского сообщества.

Как сообщалось, и.о. главы СБУ Иван Баканов накануне обвинил менеджмент АМКР в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. "Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал Баканов.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн (около $4,8 млрд по курсу на тот момент) при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".