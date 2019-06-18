Пресс-конференции

12:53 18.06.2019

Пять партий имеют реальные шансы пройти в Раду, еще одна балансирует на грани с учетом погрешности – опрос

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Киев. 18 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", и хорошие шансы есть у партии "Голос", свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 47,5% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 11%, ВО "Батькивщина" – 8,7%, "Европейскую солидарность" – 8,3% опрошенных, "Голос" – 5,3%.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Сила и честь" с поддержкой 3,9% голосов соответственно.

При этом по сравнению с данными за предыдущий период рейтинг "Слуги народа" и "Голос" вырос, а остальных лидирующих партий несколько снизился.

За "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко готовы голосовать 2,9% респондентов среди тех, кто определился и намерен голосовать, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,4%, за "Объединение "Самопомич" – 2,2%, "Оппозиционный блок – Партию мира и развития" – по 1,7%, ВО "Свобода" – 1,5%. Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов опрошенных.

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 44,5% опрошенных точно намерены голосовать, а 38,8% - скорее намерены голосовать. 6,1% точно не будут голосовать и еще 6% скорее не будут голосовать.

Среди всех опрошенных респондентов за "Слугу народа" готовы голосовать 40,4% за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 9,3%, "Батькивщину" – 7,5%, Европейскую солидарность" – 7,1%, "Голос" – 4,5%, "Сила и честь" – 3,3%, "Гражданскую позицию", - 2,4%.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%.

Во время первой волны роллинга 20-23 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 24-31 мая заменено 250 анкет. Во время третьей волны 1-7 июня – 1000 анкет. Во время четвертой волны 8-14 июня – 1000 анкет.

Теги: #партии #опрос #рейтинг
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