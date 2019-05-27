Глава партии "Слуга народа" считает дефолт маловероятным путем для Украины

Киев. 27 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Предлагаемое бизнесменом Игорем Коломойским объявление Украиной дефолта и отказ от выплат внешних долгов вряд ли будет реализовано, считает глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Мое личное мнение, что это маловероятный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Разумков отметил, что существующие вопросы по этой теме могут в определенной степени проясниться после встречи президента Украины Владимира Зеленского с миссией МВФ во вторник, 28 мая.

Лидер "Слуги народа" также указал, что в Украине – плюрализм мнений, поэтому любые журналисты и бизнесмены могут высказывать разные точки зрения по тем или иным вопросам.