Пресс-конференции

12:02 27.05.2019

Глава партии "Слуга народа" считает дефолт маловероятным путем для Украины

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Киев. 27 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Предлагаемое бизнесменом Игорем Коломойским объявление Украиной дефолта и отказ от выплат внешних долгов вряд ли будет реализовано, считает глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Мое личное мнение, что это маловероятный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Разумков отметил, что существующие вопросы по этой теме могут в определенной степени проясниться после встречи президента Украины Владимира Зеленского с миссией МВФ во вторник, 28 мая.

Лидер "Слуги народа" также указал, что в Украине – плюрализм мнений, поэтому любые журналисты и бизнесмены могут высказывать разные точки зрения по тем или иным вопросам.

Теги: #дефолт #разумков
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