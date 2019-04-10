Пресс-конференции

16:32 10.04.2019

Средства от продажи календаря "Погляд майбутнього" пойдут на оздоровление детей, отцы которых погибли в боях на Донбассе

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Киев. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В общественной организации "Сердца киборгов" заявляют, что средства, полученные от продажи календаря "Погляд майбутнього", пойдут на оздоровление детей, отцы которых погибли в ходе боевых действий на востоке Украины.

"Это уже вторая редакция нашего проекта "Погляд майбутнього". Цель проекта – сбор средств на оздоровление детей погибших", - сказал председатель ОО "Сердца киборгов" Анатолий Свирид на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, в прошлом году благодаря этому проекту в Болгарии оздоровились 50 детей.

А.Свирид также анонсировал, что во время пасхальной недели 28 апреля – 6 мая еще полсотни детей побывают в оздоровительном центре парламента Словакии.

Он отметил, что ОО "Сердца киборгов" заботится более чем о 400 детей, 250 из которых – дети погибших бойцов.

В свою очередь, координатор проектов ОО "Сердца киборгов" Ирина Деревецкая рассказала, что приобрести календарь может каждый желающий, а его стоимость составляет 500 грн.

А.Свирид также сообщил о планах открыть в Полтавской области оздоровительный лагерь для детей, проектная документация которого составляет 10 тыс. евро.

"Мы мечтаем реализовать проект оздоровительного лагеря, центра и для него уже в Полтавской области выделена земля - 13 га", - указал он.

Теги: #киборги #календарь
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