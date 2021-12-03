Политика

12:30 03.12.2021

До конца года было бы хорошо поддержать закон о местных госадминистрациях, поскольку закон о столице будет приниматься на его основе - Корниенко

1 мин читать
До конца года было бы хорошо поддержать закон о местных госадминистрациях, поскольку закон о столице будет приниматься на его основе - Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады считает, что парламенту необходимо успеть до Нового года поддержать закон о местных государственных администрациях, поскольку на его основе будет приниматься во втором чтении законопроект о столице.

"По законопроекту о столице у нас есть серьезная дискуссия... К нему есть около ста поправок - это два-три часа работы (при рассмотрении законопроекта во втором чтении - ИФ). Что касается законопроекта о местных государственных администрациях - там около 150 поправок, и это тоже два-три часа работы. Первым должен быть принят закон о местных госадминистрациях, а законопроект о столице - уже на его основе", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

При этом первый вице-спикер акцентировал на важности принять было законопроект о местных госадминистрациях до конца текущего года.

"Его важно принять, чтобы заходить в следующий год уже с обновленными полномочиями местных государственных администраций, которые могли бы формировать бюджет, Кабмин должен определенные подзаконные акты сформировать. Поэтому этот закон до Нового года точно было бы хорошо принять", - уточнил он.

Теги: #столица #закон #корниенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:03 02.12.2021
Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО может способствовать прекращению войны на Донбассе - Костин

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО может способствовать прекращению войны на Донбассе - Костин

13:22 02.12.2021
Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

16:32 01.12.2021
Международные партнеры за прямой украинско-российский диалог, если он может принести мир – Корниенко

Международные партнеры за прямой украинско-российский диалог, если он может принести мир – Корниенко

11:06 30.11.2021
Корниенко предупредил СМИ о возможной блокировке проходов к зданию Рады 1 декабря

Корниенко предупредил СМИ о возможной блокировке проходов к зданию Рады 1 декабря

12:40 29.11.2021
Посол Германии в Украине: закон о деолигархизации может быть только первым шагом в борьбе с олигархами

Посол Германии в Украине: закон о деолигархизации может быть только первым шагом в борьбе с олигархами

11:31 29.11.2021
Корниенко рассчитывает, что Рада рассмотрит на текущей неделе госбюджет-2022 во втором чтении

Корниенко рассчитывает, что Рада рассмотрит на текущей неделе госбюджет-2022 во втором чтении

12:23 25.11.2021
В Совете почетных граждан Киева обеспокоены возможным принятием законопроекта о столице в действующей редакции

В Совете почетных граждан Киева обеспокоены возможным принятием законопроекта о столице в действующей редакции

20:12 19.11.2021
В штате Теннесси признали незаконной отмену обязательного использования масок в школах

В штате Теннесси признали незаконной отмену обязательного использования масок в школах

15:40 19.11.2021
Мы продолжаем борьбу за изменение законодательства, допускающего произвол чиновников и содержащего коррупционные факторы — директор по правовым вопросам Новой почты

Мы продолжаем борьбу за изменение законодательства, допускающего произвол чиновников и содержащего коррупционные факторы — директор по правовым вопросам Новой почты

10:14 19.11.2021
Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Литва, Украина и Польша призвали ужесточить санкции к РФ, глубоко озабочены проектом СП2

Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер - Резников

Зеленский: наша цель - имплементация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Премьеры стран "Ассоциированного трио" и президент ЕС обсудили координацию усилий в евроинтеграции

Арахамия увязывает выход мажоритарщиков из коалиции с желанием развалить монобольшинство

ПОСЛЕДНЕЕ

Литва, Украина и Польша призвали ужесточить санкции к РФ, глубоко озабочены проектом СП2

Принятие решения по вступлению Украины в НАТО будет носить политический характер - Резников

Госсекретарь США считает, что Украина не несет угрозы России, но Россия угрожает Украине

Блинкен дал четкий сигнал о поддержке вступления Грузии в НАТО - глава МИД республики

Экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики

Турчинов заявил о необходимости досрочных выборов в Раду и создании координационного совета объединённой оппозиции

Турчинов заявил о необходимости досрочных выборов в ВР и создании координационного совета объединённой оппозиции

Арсен Аваков: власть не должна использовать протесты как повод к ущемлению свободы слова

Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине

Тимошенко поздравила украинцев с годовщиной референдума о независимости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА