До конца года было бы хорошо поддержать закон о местных госадминистрациях, поскольку закон о столице будет приниматься на его основе - Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады считает, что парламенту необходимо успеть до Нового года поддержать закон о местных государственных администрациях, поскольку на его основе будет приниматься во втором чтении законопроект о столице.

"По законопроекту о столице у нас есть серьезная дискуссия... К нему есть около ста поправок - это два-три часа работы (при рассмотрении законопроекта во втором чтении - ИФ). Что касается законопроекта о местных государственных администрациях - там около 150 поправок, и это тоже два-три часа работы. Первым должен быть принят закон о местных госадминистрациях, а законопроект о столице - уже на его основе", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

При этом первый вице-спикер акцентировал на важности принять было законопроект о местных госадминистрациях до конца текущего года.

"Его важно принять, чтобы заходить в следующий год уже с обновленными полномочиями местных государственных администраций, которые могли бы формировать бюджет, Кабмин должен определенные подзаконные акты сформировать. Поэтому этот закон до Нового года точно было бы хорошо принять", - уточнил он.