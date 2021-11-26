Заявление Зеленского о госперевороте является попыткой отвлечь внимание от незаконного назначения двух судей КС – нардеп Соболев

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся на начало декабря государственном перевороте является попыткой отвлечь внимание общественности от назначения двух судей Конституционного суда в нарушение Основного закона.

"Не знаю, о каких угрозах фантасмагорических переворотов идет речь в заявлении президента, но точном могу сказать, что сегодня в стране случился конституционный переворот: когда президент в нарушение Конституции назначил двух судей Конституционного суда. Я так понимаю, он это сделал сознательно, то есть сознательно пошел на нарушение закона о Конституционном суде и самой Конституции. Это меня волнует больше всего. А все остальные заявления – это попытки отвлечь внимание в сторону от произошедшего ключевого события, о котором я сказал", – пояснил Соболев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

Он также не исключает, что подобное заявление президента может повлечь за собой существенное падение рейтингов как украинского бизнеса, так и государства в целом. "Я понимаю, что к президенту нет доверия, и это очевидно, исходя из результатов всех последних социологических опросов. Но пробовать повышать его за счет информации о фейковых переворотах – это просто непорядочно, и думаю, это прежде всего ударит по престижу государства", – подчеркнул Соболев.

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции в пятницу сообщил, что, по агентурным данным, в Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах России по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь Ахметов назвал "сплошной ложью" информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.

Тем временем ряд иностранных СМИ распространил новость с заявлением главы украинского государства, используя слово "путч", то есть при участии военных.