Меркель рассказала, чем займется после завершения работы на посту канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения работы в должности не планирует заниматься политикой.

"В вопросе о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану решать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне", - сказала Меркель в интервью изданию DW.

Она отметила, что еще не знает, чем именно будет заниматься после выхода на пенсию: "Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову".

Главными вызовами работы в должности федерального канцлера Меркель назвала так называемый кризис беженцев в Германии в 2015 году, когда в страну прибыли более миллиона искателей убежища, а также нынешнюю пандемию коронавирусной болезни.

"Это, пожалуй, события, где становится очевидным их влияние на людей, где приходится сталкиваться с человеческими судьбами", - сказала она.

Меркель заявила, что Германии удалось справиться с достаточно спорным решением о допуске в страну беженцев, преимущественно из Сирии и Ирака, застрявших в других странах ЕС в 2015 году. По ее мнению, Европа еще не смогла "устранить причины, побуждающие людей становиться беженцами".

"Мы еще не добились, чтобы в Европе была единая система предоставления мигрантам убежища", - считает Меркель.