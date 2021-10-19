"Голос" зарегистрировал законопроект, обязывающий указывать источник финансирования при рекламе проектов, профинансированных из бюджета

Фракция "Голос" зарегистрировала законопроект об особенностях размещения информационных материалов об использовании бюджетных средств, который обязывает власти указывать источник финансирования в информационных материалах о проектах, профинансированных из государственного или местного бюджетов.

"Обнародование властью на любом уровне информационных материалов о проектах, которые осуществляются за счет средств государственного или местных бюджетов, должно сопровождаться текстовым сообщением следующего содержания: "Реализовано за средства налогоплательщиков" или "Реализуется за средства налогоплательщиков", - сообщает пресс-служба политсилы.

Лидер партии Кира Рудык уточнила, что согласно предложенному законопроекту текст должен занимать не менее 15% общей площади всей рекламы. При этом цвет текста сообщения должен быть черным, а цвет фона – белым. Предлагается также ввести аналогичные требования по освещению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

"Наконец, законопроект устанавливает запрет на распространение политической рекламы, содержащей информацию о программах и мероприятиях, осуществляемых за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, без текстового сообщения: "Реализовано за средства налогоплательщиков" или "Реализуется за средства налогоплательщиков", - подчеркнула Рудык.