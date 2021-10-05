Разумкова удалили из партийных и фракционных чатов "Слуги народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в понедельник во время согласительного совета депутатских фракций и групп его исключитли из рабочих чатов партии и парламентской фракции "Слуга народа".

"Исключили. Вчера (4 октября - ИФ) на согласительном", - сказал Разумков на брифинге во вторник.

На уточняющий вопрос, объяснялось ли такое решение, он ответил: "Не все любят критику. Разница в том, что ее стоит слушать, потому что она помогает тебе исправлять ошибки, которых ты не совершаешь. Когда ты этого не хочешь, то проще закрыть глаза, уши, заткнуть рот и молчать. Наверное, это и привело к тому, что решили, что слишком много меня в чатах".

Кроме того, спикер уточнил, что в этих чатах "больше получал информацию, чем общался".

Как сообщалось, Верховная Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. В четверг, 7 октября, парламент планирует рассмотреть вопрос его отставки.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что политические взгляды Разумкова и фракции "Слуга народа" расходятся. "Если мы боремся с олигархами – подпишите закон. Все очень просто. Если не подписываете - ищите другую команду", - сказал президент 2 октября в Трускавце, где проходило выездное заседание фракции.