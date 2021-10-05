Политика

13:30 05.10.2021

Рада внесла в повестку дня сессии вопрос об отзыве Разумкова с поста спикера

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Рада внесла в повестку дня сессии вопрос об отзыве Разумкова с поста спикера

Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, из них 211 от фракции "Слуга народа".

Председательствующий на заселении первый вице-спикер Руслан Стефанчук напомнил, что накануне в парламент поступило предложение от 175 народных депутатов об отзыве спикера.

Как объяснил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, согласно части 1 ст. 77 Регламента, инициаторы предлагают назначить рассмотрения данного вопроса на 7 октября 2021 года.

Согласно ст.76 Регламента Верховной Рады, спикер может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также - в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от ведения пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии парламента, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Досрочное прекращение им депутатских полномочий влечет прекращение его полномочий как председателя парламента.

Решение о включении в повестку дня сессии Рады вопроса об отзыве с должности спикера принимается на пленарном заседании, следующем за днем внесения соответствующего предложения. Одновременно Верховная Рада дает поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы парламента в текущем году.

Председатель парламента готовит отчет о своей работе. Этот отчет и заключение Счетной палаты предоставляются народным депутатам не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на пленарном заседании.

Вопрос об отзыве председателя Верховной Рады с должности не требует подготовки в комитетах. Вместе с тем, статья 77 Регламента предусматривает, что рассмотрение вопроса об отзыве спикера по решению большинства народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады включается в повестку дня сессии не позднее, чем на десятый день после включения его в повестку дня сессии.

Решение Верховной Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством депутатов от конституционного состава парламента и оформляется постановлением.

Теги: #разумков #рада
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