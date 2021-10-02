Политика

11:05 02.10.2021

Арахамия о предложении собрать фракцию в понедельник в Раде: Неожиданное приглашение

1 мин читать
Арахамия о предложении собрать фракцию в понедельник в Раде: Неожиданное приглашение

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал предложение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова собрать фракцию в стенах парламента в понедельник, где он сможет ответить на все вопросы депутатов по поводу своей работы.

"Это нужно обсуждать с нашей фракцией. Неожиданное, так сказать, приглашение, потому что так никогда не было", - сказал он журналистам в Трускавце в субботу.

На вопрос о том, собраны ли уже подписи в подписных листах об отзыве Разумкова с должности главы Верховной Рады, Арахамия отметил, что таковых нет.

"Ноль (подписей уже собрали - ИФ), я не собирал ещё. Сегодня начну, возможно, если люди будут не довольны... Но этот вопрос быстро будет (решён - ИФ)", - объяснил он.

Теги: #разумков #слуга_народа #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:12 03.10.2021
Фракция "Слуга народа" обязательно будет обсуждать кандидатуру на пост спикера Рады – Зеленский

Фракция "Слуга народа" обязательно будет обсуждать кандидатуру на пост спикера Рады – Зеленский

09:11 03.10.2021
Разумков поздравил Германию с Днем единства

Разумков поздравил Германию с Днем единства

22:30 02.10.2021
"Слуга народа" в понедельник планирует запустить процедуру отзыва Разумкова с поста спикера

"Слуга народа" в понедельник планирует запустить процедуру отзыва Разумкова с поста спикера

16:04 02.10.2021
Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова на должности спикера Рады "внутрифракционным"

Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова на должности спикера Рады "внутрифракционным"

15:10 02.10.2021
"Слуги народа" собрали необходимые подписи за отзыв Разумкова с поста спикера - депутат

"Слуги народа" собрали необходимые подписи за отзыв Разумкова с поста спикера - депутат

14:23 02.10.2021
В "Слуге народа" начали сбор подписей для отзыва Разумкова с поста спикера - источник

В "Слуге народа" начали сбор подписей для отзыва Разумкова с поста спикера - источник

11:47 02.10.2021
Разумков официально пригласил депутатов "Слуги народа" на встречу 4 октября

Разумков официально пригласил депутатов "Слуги народа" на встречу 4 октября

10:59 02.10.2021
Монастырский, Венедиктова и Новиков принимают участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце - нардеп Кравчук

Монастырский, Венедиктова и Новиков принимают участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце - нардеп Кравчук

10:41 02.10.2021
Пять-шесть министров точно примут участие в заседании "Слуги народа" в Трускавце - Арахамия

Пять-шесть министров точно примут участие в заседании "Слуги народа" в Трускавце - Арахамия

10:28 02.10.2021
"Слуга народа" ожидает Зеленского в Трускавце после полудня - Арахамия

"Слуга народа" ожидает Зеленского в Трускавце после полудня - Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября

Личная встреча с Путиным может быть результативной - Зеленский

Я не собираюсь делать Украину президентской республикой – Зеленский

Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова на должности спикера Рады "внутрифракционным"

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД: В отношениях с Китаем Украина будет выступать как европейское государство и часть западного политического пространства

Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября

Правящая партия Грузии опережает на местных выборах сторонников Саакашвили более чем на 15% - ЦИК

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе уверен в своей победе во втором туре

Личная встреча с Путиным может быть результативной - Зеленский

Я не собираюсь делать Украину президентской республикой – Зеленский

Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

Гройсман: недофинансирование войск превышает 2 млрд грн

Украинские власти на дипломатическом уровне пока не оказывали помощи Саакашвили - нардеп Ясько

Харьковский горизбирком закончил регистрацию кандидатов на пост городского головы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА