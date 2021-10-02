Арахамия о предложении собрать фракцию в понедельник в Раде: Неожиданное приглашение

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал предложение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова собрать фракцию в стенах парламента в понедельник, где он сможет ответить на все вопросы депутатов по поводу своей работы.

"Это нужно обсуждать с нашей фракцией. Неожиданное, так сказать, приглашение, потому что так никогда не было", - сказал он журналистам в Трускавце в субботу.

На вопрос о том, собраны ли уже подписи в подписных листах об отзыве Разумкова с должности главы Верховной Рады, Арахамия отметил, что таковых нет.

"Ноль (подписей уже собрали - ИФ), я не собирал ещё. Сегодня начну, возможно, если люди будут не довольны... Но этот вопрос быстро будет (решён - ИФ)", - объяснил он.