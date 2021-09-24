Политика

13:23 24.09.2021

"Евросолидарность" просит ГБР и Офис генпрокурора возбудить уголовные дела по факту препятствования деятельности нардепов при рассмотрении законопроекта о деолигархизации

1 мин читать
"Евросолидарность" просит ГБР и Офис генпрокурора возбудить уголовные дела по факту препятствования деятельности нардепов при рассмотрении законопроекта о деолигархизации

Фракция "Европейская солидарность" просит Государственное бюро расследований (ГБР) и генерального прокурора возбудить уголовные дела по факту препятствования деятельности народным депутатам, злоупотребления властью, превышения служебных полномочий.

"Европейская солидарность" обращается к Государственному бюро расследований, генеральному прокурору, куда мы передаём заявления о совершении преступления в помещении Верховной Рады 23 сентября 2021 года", - заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко с трибуны Верховной Рады в пятницу.

По её словам, парламент, приняв решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта о деолигархизации по специальной процедуре, которая не предусматривает рассмотрения всех поправок к документу, нарушил права народных депутатов на законотворческую деятельность.

"Мы расцениваем это преступлениями по статьям - препятствование государственной деятельности, препятствование деятельности народным депутатам, узурпация власти, и именно по этим статьям должны быть возбуждены уголовные дела и допрошены все, кто устроил здесь эту ахинею, и кто вчера тут председательствовал", - отметила Геращенко.

Как сообщалось, при рассмотрении законопроекта о деолигархизации председательствовал на пленарном заседании первый заместитель спикера Руслан Стефанчук (председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков находится на больничном в связи с коронавирусной болезнью).

Теги: #гбр #олигархи #закон #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:25 24.09.2021
Гетманцев объяснил, каким образом можно исправить юридическую коллизию в принятом законе об олигархах

Гетманцев объяснил, каким образом можно исправить юридическую коллизию в принятом законе об олигархах

11:49 24.09.2021
Закон о деолигархизации требует переголосования – нардеп Железняк

Закон о деолигархизации требует переголосования – нардеп Железняк

11:10 24.09.2021
Глава Минюста надеется на заход международных медиахолдингов после закона об олигархах

Глава Минюста надеется на заход международных медиахолдингов после закона об олигархах

10:33 24.09.2021
ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

20:16 23.09.2021
ГБР сообщило о подозрении одному из своих сотрудников из-за незаконной продажи изъятой кукурузы

ГБР сообщило о подозрении одному из своих сотрудников из-за незаконной продажи изъятой кукурузы

15:35 23.09.2021
Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ - Зеленский

Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ - Зеленский

15:28 23.09.2021
Полгода для вступления в силу закона о деолигархизации - это здравый срок для имплементации его норм, считает Арахамия

Полгода для вступления в силу закона о деолигархизации - это здравый срок для имплементации его норм, считает Арахамия

13:54 23.09.2021
Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

Рада приняла закон о деолигархизации, "за" - 279 голосов

12:17 23.09.2021
Рада продлила пленарное заседание до завершения рассмотрения законопроекта о деолигархизации

Рада продлила пленарное заседание до завершения рассмотрения законопроекта о деолигархизации

18:33 22.09.2021
Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Закон о деолигархизации требует переголосования – нардеп Железняк

Гетманцев опроверг информацию о том, что в Раде собирают подписи за отставку Разумкова

ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

Корниенко назвал конфликт "Слуги народа" с Разумковым сложной производственной ситуацией

Оппозиционные фракции против замены спикера парламента Разумкова

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Слуге народа" не исключают, что на выездном заседании фракции с Зеленским будут присутствовать кандидаты в министры

Гетманцев опроверг информацию о том, что в Раде собирают подписи за отставку Разумкова

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель выступает за запуск "Северного потока 2"

Социал-демократы в ФРГ удерживают лидерство в опросах за три дня до парламентских выборов

В Раду проходят 8 партий, включая "Оппоблок", Радикальную партию и "Украинскую стратегию Гройсмана" – соцопрос КМИС

Зеленского на посту главы государства готовы поддержать 33% украинцев, Порошенко - 17%

В Раде необходимо найти юридическое решение по процедуре рассмотрения антиолигархического и ресурсного законопроектов - нардеп Железняк

Президент Польши на Генассамблее ООН заявил о несправедливом отношении стран севера Европы к Украине

Разумков не намерен подавать в отставку

Рада призывает международное сообщество дать оценку выборам в Госдуму РФ и фактам незаконного голосования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА