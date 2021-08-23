Разговоры о возможных кадровых ротациях в Кабмине являются манипулятивными - нардеп Гетманцев

Руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") считает преждевременным обсуждение имен министров, чья отставка может состояться осенью, а все разговоры об этом расценивает как манипулятивные.

"Все эти разговоры являются несколько манипулятивными, пока мы не видим конкретных предложений от премьер-министра. Когда мы увидим эти предложения, будем о чем-то говорить. Вот у нас весь август прошёл в разговорах, а кого заменят, а этот список правильный, а этот - нет, а какие вопросы - к какому министру. Все это манипуляции и просто занятие эфира определенными разговорами", - сказал Гетманцев в комментарии журналистам перед внеочедной сессией Верховной Рады в понедельник.

"Есть нет содержания, которым можно занять эфир, то возникают такие разговоры. Президент не исключает того, что будут изменения, я этого не исключаю. Но говорить о конкретных фамилиях я считаю преждевременным", - добавил он.

Вместе с тем глава комитета отметил, что вопросы есть ко всем министром, поскольку "в той или иной мере есть ошибки", но кадровый вопрос, по убеждению нардепа, должен быть "последним в этой череде сотрудничества с Кабинетом министров".

На уточняющий вопрос, когда вопрос о кадровых ротациях в правительстве может рассмотреть фракция "Слуга народа", Гетманцев ответил, что "это не обсуждается, как вопрос, который может подниматься, и непонятно, будет ли он подниматься". Ближайшее же заседание фракции, по его словам, может состояться в начале сентября.