Партия Меркель за полтора месяца до выборов теряет голоса, "Зеленые" и СДПГ их набирают - опрос

"Христианско-демократический союз" (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель в преддверии выборов теряет голоса избирателей, "Зеленые" и Социал-демократическая партия Германии СДПГ напротив, их набирают, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen ("Выборы") для немецкого телеканала ZDF.

ХДС за две недели с даты последнего опроса Wahlen потерял два пункта и опустился до 26%, СДПГ, напротив, прибавили 3%, сейчас за них готовы голосовать 19% респондентов. "Зеленые" также смогли нарастить поддержку, за них готовы голосовать 19% граждан.

За "Свободную демократическую партию" и правую "Альтернативу для Германии" готовы голосовать 11% респондентов, за "Левых" - 7%.

В настоящее время партии в ФРГ начали вести предвыборные кампании, парламентские выборы состоятся 26 сентября 2021 года, Меркель свою кандидатуру на этих выборах не выдвигает.