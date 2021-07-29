Зеленский подписал закон, который будет способствовать развитию института старост в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию института старост", который совершенствует правовое регулирование института старост для его дальнейшего развития.

Как сообщается на сайте главы государства, закон №1638-IX был одобрен парламентом 14 июля после повторного рассмотрения с предложениями главы государства.

"Закон предусматривает, что перед вынесением кандидатуры старосты на рассмотрение совета громады, которая его утверждает и освобождает, обязательно проводится общественное обсуждение с жителями. Вхождение старосты в состав исполнительного комитета совета громады уже не является обязательным, однако он будет гарантированное право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома, других органов совета. По решению органа местного самоуправления, за старостой закрепляются отдельные задачи администратора Центра предоставления админуслуг", - говорится в сообщении.

Документ также регулирует порядок создания старостинских округов с целью введения института старост, в частности, для городов, которые не являются административными центрами громад, Также урегулированы порядок утверждения советом громады положений о старосту, совмещения должности старосты и другие вопросы.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.