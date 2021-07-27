Политика

12:25 27.07.2021

Зеленского на посту президента вновь готовы поддержать 28% украинцев, 13% готовы проголосовать за Порошенко – соцопрос

2 мин читать
Зеленского на посту президента вновь готовы поддержать 28% украинцев, 13% готовы проголосовать за Порошенко – соцопрос

Президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы 27,7% определившихся с выбором украинцев, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля.

При этом за пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 13,4% определившихся с выбором украинцев, за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина", экс-премьера Юлию Тимошенко 11,4%, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко поддержали бы 10,1%, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 7,8%, за экс-премьера, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана проголосовали бы 6,1%, за экс-нардепа Евгения Мураева – 6%, за спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 4,1%.

За лидера Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и экс-премьера Арсения Яценюка проголосовали бы по 2,6-2,7% определившихся респондентов, за лидера партии "Голос" Киру Рудик – 0,4%, за остальных кандидатов меньше.

Из общего количества опрошенных 5,3% не намерены принимать участия в голосовании, 6% затруднились с ответом.

При этом 46% опрошенных ответили, что ни в коем случае бы не проголосовали за Порошенко, 36% - за Тимошенко, 34% - за Бойко, 29% - за Зеленского, 26% - за Ляшко, 19% - за Яценюка, 18% - за Тягнибока, по 14% - за Мураева и Гройсмана, 10% - за Разумкова, по 9% - за Рудик и Смешко.

Зеленскому доверяет 45% опрошенных, не доверяет 52%, Тимошенко доверяет 31%, не доверяет 68%, Бойко доверяет 27%, не доверяет 57%, не знают о нем 14%, Порошенко доверяют 26%, не доверяют 72%, нардепу Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют 70%, не знают о нем 9%, премьеру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют 51%, не знают о нем 28% опрошенных.

В ходе исследования методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины; выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 - не более 2%.

Теги: #президент #опрос #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 27.07.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Украинская стратегия" – соцопрос

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Украинская стратегия" – соцопрос

12:16 27.07.2021
Большинство украинцев не поддерживает заявление Путина о том, что русские и украинцы один народ – опрос

Большинство украинцев не поддерживает заявление Путина о том, что русские и украинцы один народ – опрос

12:14 27.07.2021
Предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ поддерживают 45% украинцев – опрос

Предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ поддерживают 45% украинцев – опрос

20:16 26.07.2021
Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

11:41 26.07.2021
Зеленский утвердил новое положение о советнике президента Украины

Зеленский утвердил новое положение о советнике президента Украины

05:18 26.07.2021
Президент Мексики предложил создать аналог Евросоюза для стран Латинской Америки

Президент Мексики предложил создать аналог Евросоюза для стран Латинской Америки

01:30 26.07.2021
Президент Туниса отправил премьера в отставку и приостановил работу парламента

Президент Туниса отправил премьера в отставку и приостановил работу парламента

20:47 23.07.2021
Зеленский ввел в действие указ СНБО о применении санкций против ООО "Вайлдберриз" и ряда организаций, связанных с т.н. "ДНР"

Зеленский ввел в действие указ СНБО о применении санкций против ООО "Вайлдберриз" и ряда организаций, связанных с т.н. "ДНР"

19:49 22.07.2021
Азербайджан продолжит укреплять свои позиции на границе с Арменией - Алиев

Азербайджан продолжит укреплять свои позиции на границе с Арменией - Алиев

08:59 22.07.2021
Байден признал, что не смог остановить строительство "Северного потока 2"

Байден признал, что не смог остановить строительство "Северного потока 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Большинство украинцев не поддерживает заявление Путина о том, что русские и украинцы один народ – опрос

Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

Германия призвала РФ быть более конструктивной в решении конфликта на Донбассе, а Украину принять "формулу Штайнмайера"

Рада сможет рассмотреть законопроект о большом государственном гербе не раньше сентября - вице-спикер Кондратюк

Нардеп Юрчишин подал заявление в Нацполицию после выступления Шуфрича на телеканале "Россия 1"

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп призвал не реализовывать инфраструктурный план до результатов выборов в Конгресс в 2022 году

Разумков хочет созвать Раду 23 августа и принять обращение к международным организациям об усилении сотрудничества для противодействия агрессии РФ – нардеп

Депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о деолигархизации - Разумков

В Киеве создадут Дневной центр для пострадавших от домашнего насилия

Зеленский представил новоназначенного главу СВР Литвиненко

И.о. временного поверенного в делах США провел встречу с Порошенко - посольство

"Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов на ЖКУ

Германия призвала РФ быть более конструктивной в решении конфликта на Донбассе, а Украину принять "формулу Штайнмайера"

Объем транзита газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса в Европе - Песков

Лукашенко подписал декрет о перераспределении властных полномочий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА