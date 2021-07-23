Политика

17:25 23.07.2021

И.о. временного поверенного в делах США провел встречу с Порошенко - посольство

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Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент обсудил с пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко ряд важных для Украины и США вопросов.

"В рамках наших постоянных диалогов с полным спектром украинских собеседников сегодня временный поверенный в делах США Джордж Кент обсудил с бывшим президентом Петром Порошенко ряд вопросов, важных для Украины и США, в поддержку успешности Украины как процветающей и безопасной страны с институтами, что соответствуют стандартам добродетели", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook в пятницу.

 

Теги: #кент #сша #порошенко #евросолидарность
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