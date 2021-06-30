Политика

12:46 30.06.2021

ЦИК просит Раду обязать группы по проведению референдумов подавать подписные листы не только в бумажном, но и в электронном формате

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ЦИК просит Раду обязать группы по проведению референдумов подавать подписные листы не только в бумажном, но и в электронном формате

Центральная избирательная комиссия Украины разработала и подала в Верховную Раду Украины предложение относительно безотлагательного законодательного урегулирования представления данных избирателей из подписных листов в поддержку инициативы проведения всеукраинского референдума.

Как сообщает пресс-служба ЦИК в среду, речь идет, в частности, об обязанности инициативной группы передавать в Комиссию вместе с подписными листами и протоколом об итогах сбора подписей в поддержку такой инициативы также и данные избирателей из этих подписных листов в электронном виде.

"Такой формат данных позволит Комиссии вовремя и должным образом выполнять свои обязанности - осуществить полную проверку не менее 3 миллионов подписей граждан и подписных листов в поддержку инициативы проведения всеукраинского референдума по народной инициативе. Ведь в случае отсутствия электронных данных такая проверка потребует значительных человеческих и технических ресурсов, а также длительного времени, которое будет превышать установленный законом срок в 14 дней", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что без электронных данных, ЦИК не сможет предоставить гражданам возможность получить информацию из Государственного реестра избирателей по использованию их персональных данных для поддержки той или иной инициативы по проведению всеукраинского референдума, поскольку реестр, как автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, работает только с электронными данными.

"Таким образом, для надлежащего выполнения своих обязанностей по очерченным вопросам и четкого соблюдения законодательства, ЦИК разработала и подала в Верховную Раду проект закона о внесении соответствующих изменений в закон Украины "О всеукраинском референдуме", - резюмируют в ЦИК.

Теги: #референдум #документы #цик
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