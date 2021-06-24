Политика

13:29 24.06.2021

ПАСЕ избрала украинского нардепа Гончаренко докладчиком по правам человека в вопросах миграции

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ПАСЕ избрала украинского нардепа Гончаренко докладчиком по правам человека в вопросах миграции

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала народного депутата Украины Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") докладчиком по состоянию соблюдения прав человека в вопросах миграции и предоставления убежища.

"Доклад будет касаться нового пакта ЕС по этой проблематике. Уже почти год в Европе вокруг него идут ожесточенные дискуссии. В целом, пакт предлагает компромисс между жесткой миграционной политикой, которую имеют некоторые страны Европы, и желанием предложить более эффективные системы миграции и предоставления убежища. Это, прежде всего, касается уязвимости состояния детей-мигрантов, воссоединения семей и задержания мигрантов", - написал Гончаренко на своём телеграмм-канале.

Он подчеркнул, что этот вопрос один из важнейших и чувствительных для Европы.

 

Теги: #пасе #гончаренко
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