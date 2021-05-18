Политика

12:02 18.05.2021

Главы МИД стран Люблинского треугольника призвали международное сообщество консолидировать усилия для деоккупации Крыма

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Главы МИД стран Люблинского треугольника призвали международное сообщество консолидировать усилия для деоккупации Крыма

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника – Украины, Литвы и Польши – в совместном заявлении к 77-й годовщине депортации крымских татар из Крыма выразили соболезнования крымскотатарскому народу.

"18 мая - одна из самых трагических дат прошлого века. Депортация десятков тысяч крымских татар сталинским режимом поставила народ на грань полного уничтожения. Многие депортированные умерли, всем было запрещено возвращаться на родину - в Крым, все также были подвергнуты попыткам насильственной ассимиляции к "новому советскому обществу". К счастью - они выстояли. Киев, Вильнюс и Варшава будут прилагать все усилия для распространения исторических фактов и обеспечения их надлежащей международной оценки на современном этапе", - указывается в заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел Украины.

Министры отметили, что временная оккупация Россией Крыма привела к новым репрессиям против крымскотатарского народа, который снова сталкивается с нарушением прав человека, преследованиями за убеждения, религию и несогласие с оккупацией украинского Крыма, а также с запретом Меджлиса крымскотатарского народа и другими формами притеснений и дискриминации.

"Эти действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире, а потому требуют адекватной реакции международного сообщества. Самым эффективным ответом станет деоккупация Крымского полуострова. Правительства наших стран, вместе с нашими партнерами, будут продолжать работать над восстановлением уважения к международному праву и суверенного контроля Украины над Крымом. Бесспорно, нашим активом в этой борьбе является солидарность с крымскими татарами и единство всего мира вокруг нашей общей цели", - заявили министры.

Стороны выразили надежду, что саммит международной Крымской платформы, который должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года, сыграет важную роль в консолидации усилий по деоккупации полуострова. В частности, ожидается разработка четкого плана действий мирового сообщества по приближению деоккупации украинского Крыма и восстановлению прав крымских татар.

"Мы убеждены, что наши совместные усилия и международная солидарность будут способствовать освобождению Крыма от российской оккупации, а также восстановлению прав и свобод крымскотатарского народа в украинском Крыму", - резюмируется в заявлении.

Теги: #крым #люблинский_треугольник #мид
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