"Евросолидарность" заявила о необходимости полного аудита расходов из антиковидного фонда

"Европейская солидарность" заявила о необходимости проведения полного аудита расходов из антиковидного фонда через парламентский контроль, сообщила пресс-служба политсилы.

"Снятием Степанова вы не ограничитесь, потому что нужно сделать то, что мы требуем - через парламентский контроль провести аудит ковидного фонда. И всех, кто воровал деньги - за решетку, а не ваших политических оппонентов, которые не стесняются вам говорить правду", - цитирует пресс-служба слова лидера политсилы Петра Порошенко во время выступления на форуме депутатов Львовщины.

"Недавно были обнародованы цифры Национальной академии наук, которые говорят, что смертность в Украине от ковида составляет не 50, а 140 тыс. человек. 140 тыс. жизней украинцев…", - отметил Порошенко.

По словам политика, правительству необходимо обеспечить три ключевые позиции - вакцины, кислород и достаточное количество койко-мест для больных коронавирусом.

"Я твердо убежден, что вакцины, кислород и кровати - это то, что точно власть способна обеспечить", - сказал Порошенко.

Вместе с тем, он подытожил, что летом 2021 года пандемия не закончится, а вакцины в Украине должны быть. "Вакцинный национализм, который мир продемонстрировал в 2020 году, очень хорошо должен нас научить", - резюмировал он.